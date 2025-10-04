Sécurité renforcée, cohésion sociale… : la Cité Fadia impose son style à Golf Sud et réclame emplois et terrain gazonné

L’impact de ces initiatives dépasse la simple sécurité. Le commerçant Alioune Ndoye, bien que n’habitant pas Fadia, témoigne de l’esprit de cohésion inédit qu’il observe dans le quartier : « Ce que j’ai vu ici, je ne l’ai vu nulle part ailleurs. Les gens sont unis et me considèrent comme un fils du quartier. Tout le monde devrait s’inspirer de Fadia. » La communauté fonctionne désormais comme une grande famille, unie autour d’un objectif commun : faire de Fadia un modèle à suivre dans Golf Sud.



L’équipe a également franchi une étape supplémentaire avec l’installation de trois caméras de surveillance, une mesure qui suscite débat mais que beaucoup jugent nécessaire. Pour les jeunes du quartier, représentés par Lafi, ancien capitaine de l’ASC Fadia, ces efforts s’inscrivent dans une dynamique de continuité : « Nous avons toujours organisé des set setalpour préserver notre commune. Aujourd’hui, nous soutenons les aînés dans leurs actions parce que nous savons que c’est ce qui est bien pour nous, pour notre quartier. » Toutefois, les jeunes demandent davantage, notamment des opportunités d’emploi, afin de rester dignes et actifs au lieu de céder aux dérives sociales.

Conscients que le développement ne peut s’arrêter à la sécurité, les habitants appellent à l’investissement dans les infrastructures locales. Leur rêve : clôturer et gazonner le terrain de football afin de pouvoir le louer, générant ainsi des revenus pour le quartier et offrant du travail aux jeunes. Soutenu par le maire de Golf Sud, qui estime que Fadia peut se hisser au rang de troisième quartier modèle après la Cité Aliou Sow et Hamo 2, le conseil de quartier lance un appel aux partenaires et investisseurs pour les accompagner dans cette vision. Fadia veut désormais écrire une nouvelle page de son histoire : celle d’un quartier sûr, solidaire et prospère.

Depuis 1993, le quartier Fadia, situé dans la commune de Golf Sud, abrite près de 4 400 habitants répartis dans 350 villas. Longtemps confrontée à des problèmes d’insécurité et de cambriolages, la cité a connu une véritable transformation grâce au nouveau conseil de quartier, dirigé par le dynamique président Aliou Djiba, accompagné d’une équipe engagée composée notamment de Ibrahima Ly (chargé des affaires sécuritaires), Mme Fofona née Fatou Binetou Cissokho (trésorière) et Mme Guèye (chargée de l’environnement). Dès leur installation, ils ont placé la sécurité au cœur de leurs priorités, en réponse aux inquiétudes exprimées par les habitants.Sous leur impulsion, 14 barrières de sécurité ont été installées aux différentes entrées de la cité – trois restant encore à finaliser – chacune gérée par des agents de sécurité. Un système ingénieux de cartes d’accès vendues à 1 000 FCFA a été mis en place, servant à la fois de carte d’identité et de laissez-passer pour les véhicules. Résultat : les agressions et cambriolages ont disparu, selon les témoignages concordants d’habitants comme l’Imam Mouhamadou Ba, Fatou War, Mame Cheikh Sarr Diop ou encore Sény Ndao, qui saluent unanimement le changement radical.