Sécurité, émigration et inondations : Les chiffres clés des interventions des services du ministère de l'intérieur pour l’année 2021.

Pour cette année 2021, les services du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique ont réalisé d’importants résultats dans le cadre de leurs interventions pour la sécurité publique des personnes et de leurs biens. « Malgré que les réseaux criminels entretiennent des relations dynamiques avec les réseaux de délinquance locale, le Sénégal demeure un pays sûr et tranquille, où chaque individu Sénégalais ou étranger peut vaquer à ses préoccupations. Des résultats satisfaisants sont enregistrés par la police nationale. En effet, depuis le début de l’année, plus de 30.568 individus ont été gardés à vue, dont 296 étrangers. Dans le cadre de la lutte contre le transport de drogue, 74 bandes de trafiquants ont été démantelées pour 230 personnes écrouées. Relativement à la criminalité, une baisse à l’ordre de 52,98% a été notée et un taux d’élucidation des affaires criminelles de 99% », s’est félicité Alioune Aïdara Niang, le secrétaire général dudit ministère.



Par ailleurs, Alioune Aïdara Niang rappelle pour s’en féliciter que ces mêmes résultats ont été réalisés dans la lutte contre l’émigration irrégulière et la gestion des inondations. « Face à la recrudescence du phénomène de l’émigration clandestine, après l’accalmie notée ces dernières années, le président de la République a décidé la création d’un comité interministériel de lutte contre l’émigration irrégulière, placé sous l’autorité du ministère de l’intérieur et chargé de coordonner l’ensemble des actions et structures d’émigration et de surveillance des frontières en vue de trouver des solutions pour l’éradication de ce phénomène. Cette nouvelle stratégie de lutte contre l’émigration irrégulière a permis d'interpeller 548 individus dont 105 ont été déférés après enquête.



En ce qui concerne la sécurité civile, la densification du territoire en bouches d’incendie et de secours par l’ouverture de nouvelle caserne, la sécurisation des villes et des plans d’eau par le déploiement des canaux de sauvetage, ainsi que des ambulances ont été faites cette année. Il est important de relever les efforts importants notés lors des opérations de pompage et de secours aux personnes, ainsi sur l’ensemble du territoire national, plus 12. 118, 987 mètres cubes d'eau ont été évacuées, 977 habitations, 734 axes routiers et 235 installations et établissements recevant du public et 239 établissements scolaires ont été traités et libérés des eaux au fur et à mesure de la tombée des pluies. Contrairement à l’année dernière, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée », conclut le secrétaire général du ministère de l’intérieur, à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de décoration destinée aux agents dudit ministère…