Sécurité au travail à l’ère du numérique : Le Sénégal lance un appel à l’action

Au cours de son allocution, Mme Marie Diallo, Directrice de la Prévention des Risques Professionnels à la Caisse de Sécurité Sociale, a souligné les défis liés à cette transition technologique. Elle a souligné que des domaines cruciaux tels que la construction, l'agroalimentaire, le commerce, la pêche et l'exploitation minière subissent particulièrement ces transformations. « Malgré une réduction du taux de sinistralité de 56% à 47% au cours des cinq dernières années, l'expansion économique et les changements dans la force de travail engendrent de nouveaux risques auxquels nous devons réagir promptement », a-t-elle fait remarquer. Il est désormais indispensable d'ajuster les stratégies de prévention aux nouvelles réalités du travail connecté.





M. Ibrahima Diallo, porte-parole du ministre du Travail et de la Sécurité et Santé au Travail, a aussi souligné l'importance de cette journée. D'après lui, même si chaque travail comporte des risques, il est essentiel d'accroître les mesures de prévention afin de garantir la sécurité des travailleurs dans un monde de plus en plus numérisé. Ainsi, le Mois Africain de la Prévention propose une plateforme de réflexion pour anticiper et gérer les risques futurs dans un cadre de travail en constante évolution.