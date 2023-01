Sécurité alimentaire et nutrition : une plateforme pour suivre un ensemble d’indicateurs sur les dépenses publiques en soutien à la Sécurité Alimentaire

Dans le cadre du projet AGRISAN qui consiste à mettre en place des indicateurs de suivi des politiques publiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition au Sénégal, le Centre de Suivi Écologique (CSE) a procédé ce matin au partage et à la clôture de la phase 2. AGRISAN est un projet de cartographie des indicateurs de performance dans le domaine du développement agricole durable et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sénégal. Il est financé par l'Union Européenne dans le cadre de l’appui budgétaire octroyé à l’État du Sénégal. Le projet est mis en œuvre par le Centre de Suivi Écologique (CSE) en collaboration avec des structures techniques de l’État bénéficiaires directs des résultats attendus. Il devra permettre, entre autres, de suivre la destination des dépenses publiques ainsi que la performance des actions réalisées dans le domaine de l’agriculture et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN).À cet effet, la plateforme développée offre la possibilité de visualiser et de suivre un ensemble d’indicateurs portant notamment sur les Dépenses Publiques en soutien à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle...