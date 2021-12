Sécurité alimentaire / JICA - SE-CNSA : Le Sénégal et le Japon font le point sur 4 ans de collaboration.

Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (SE CNSA), Jean Pierre Senghor et le premier adjoint au représentant résident de l’Agence Japonaise de coopération internationale (JICA), Mr Sato, ont procédé avec les principaux acteurs concernés, à l’évaluation du projet de renforcement des capacités du Sénégal en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire.



Après 4 ans d'effectivité, le représentant de la JICA estime que : « C’est un projet destiné au renforcement des capacités institutionnelles du SE-CNSA pour la bonne coordination et le traitement des documents ainsi que le partage d’informations sur la sécurité alimentaire. »



Pour le secrétaire exécutif du CNSA, une nette amélioration a été notée dans la capacité de collecte et de traitement des données avec comme finalité d’avoir une cartographie complète et des statistiques fiables et en temps réel sur la situation nationale...