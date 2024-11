Scènes de violence lors d'un match à Amsterdam entre Ajax et Maccabi Tel Aviv: Des supporters Israéliens blessés et des arrestations enregistrées

Des scènes de violences ont eu lieu, jeudi 7 novembre 2024 lors du match de Ligue Europa entre Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Des habitants d'Amsterdam ont attaqué les supporters israéliens, qui ont déchiré les drapeaux palestiniens avant de scander des slogans violents contre les Palestiniens. Ils se seraient moqués des enfants morts en Palestine. Ils auraient également interrompu de manière volontaire la minute de silence observée en mémoire des victimes des inondations de Valence.



La police a indiqué vendredi matin avoir procédé à 62 arrestations dans la nuit pendant des heurts après un match de Ligue Europa jeudi soir entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, faisant au moins cinq blessés.



"Jusqu’à présent, on sait que cinq personnes ont été emmenées à l’hôpital et que 62 personnes ont été arrêtées", a déclaré la police d'Amsterdam sur X.



Selon plusieurs sources sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de blessés et Israël aurait envoyé deux avions à Amsterdam pour venir récupérer leurs supporters.