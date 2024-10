Scandale de la cargaison de fer : Audition décisive des Iraniens au tribunal de Dakar pour rétablir la vérité dans l’affaire de 4 milliards FCFA

Ce matin à 10 heures, le juge d’instruction du 6e cabinet se penchera sur le dossier brûlant de la cargaison de fer estimée à 4 milliards de FCFA, impliquant des hommes d’affaires iraniens.

Selon L’Observateur, D. Jagar, qui a été piégé par son partenaire commercial Nihad, sera extrait de sa cellule pour apporter sa version des faits devant le magistrat, espérant ainsi rétablir la vérité.



Pour rappel, cette affaire a fait grand bruit dans la justice sénégalaise. Les trois hommes d’affaires iraniens, récemment déférés au parquet à Dakar, sont accusés d’avoir vendu une cargaison de fer, confiée à Jagar, sans son consentement. Cette cargaison, en provenance d’Oman, avait été placée entre les mains de Nihad pour être commercialisée au Sénégal. Cependant, Nihad aurait évacué la marchandise du port de Dakar et l’aurait vendue à l’insu de Jagar, qui a depuis affirmé avoir été dupé.



Malgré ses révélations, D. Jagar se retrouve aujourd’hui en détention, ayant déjà subi deux retours de parquet, et a déposé une plainte contre son associé. Nihad qui, après avoir pris la fuite, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt.