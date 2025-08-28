Scandale de l’ASER : l’APR exige une enquête judiciaire

Le Secrétariat Exécutif National de l’APR a salué l’initiative du député Thierno Alassane Sall visant à mettre en lumière le scandale de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER). Dans une déclaration lue par la rédaction de Dakaractu, le SEN a demandé au Pôle judiciaire financier d’ouvrir sans délai une information judiciaire.



Le communiqué évoque un « dossier nébuleux » portant sur 37 milliards FCFA, qui met en cause des dignitaires du régime. Le SEN accuse le gouvernement de mutisme complice et de vouloir camoufler ce qui apparaît, selon lui, comme un cas flagrant de gabegie et de corruption.

