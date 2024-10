Scandale au Sénégal : L’AJS s’insurge contre l’arrestation de Dieynaba Sangharé Ndiaye et les violences conjugales

L’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a exprimé sa profonde préoccupation suite à l'arrestation de Dieynaba Sangharé Ndiaye, intervenue après une plainte de son ex-conjoint. Cette situation est d’autant plus alarmante que Dieynaba avait préalablement déposé une plainte pour violences conjugales contre son ancien partenaire, sans qu’aucune suite judiciaire ne soit donnée.







L’AJS a immédiatement apporté son soutien juridique à Dieynaba, collaborant avec sa famille et divers acteurs de la société civile mobilisés pour défendre ses droits. L’association a fermement condamné l'augmentation des violences conjugales dont sont victimes de nombreuses femmes, appelant la justice à traiter ces affaires avec la rapidité et la rigueur nécessaires.







L'AJS exige des actions concrètes de la part des autorités pour protéger les victimes et sanctionner les auteurs de violences, insistant sur l'urgence d'éviter des drames familiaux. L’association s’engage à poursuivre ses efforts de veille, d’alerte et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, réaffirmant son rôle de défense des droits humains, en particulier pour les femmes et les enfants.