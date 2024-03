Saraya/Don de véhicules aux CT : Les élus locaux remercient la SGO pour “ce geste historique ”

Une grande première dans la région de Kédougou, 06 véhicules pick up, 03 ambulances et 03 corbillards ont été offerts à 05 communes du département de saraya sur 06, à savoir celle de Sabodala, khossanto, Bembou, Saraya et de Missirah Sirimana. La cérémonie de remise s'est tenue ce vendredi 1er Mars 2024 à Sabodala, en présence du Préfet du département, du secrétaire général du ministère des Mines et de la géologie, du CT du MCTADT et du directeur général de la SGO Abdoul Aziz Sy. La compagnie Endavour Mining vient de soulager les populations du département.



La SGO vient ainsi en réponse aux difficultés liées aux évacuations sanitaires du département et aux besoins de transport des élus territoriaux en leur dotant de véhicules réparties comme suit :

02 ambulances médicalisées pour les postes de santé de Diakhaling et Khossanto (commune de Khossanto.

-01 ambulance médicalisée pour le poste de santé de Bambarayanding (commune de Sabodala.

-06 pick-up aux maires des communes de sabodala, khossanto, Bembou, Saraya et de Missirah sirimana ainsi qu'au président du conseil départemental de saraya.

Il faut également rappeler que les collectivités territoriales bénéficient du Fonds d’appui au développement local, à hauteur 0,5% du chiffre d’affaires de l'exploitation minière de SGO hors taxe annuelle.. Les élus locaux ont chaleureusement remercié la SGO pour ces actions historiques qui vont améliorer les conditions de travail des collectivités territoriales. En marge de cette cérémonie de remise, les élus du département ont également plaidé pour le démarrage des travaux de bitumage de la route Bembou Sabodala. Ils invitent également la SGO à redoubler d'efforts pour revoir à la hausse l'enveloppe destinée au plan de développement local pour mieux améliorer les conditions de vie des populations dans les domaines de l'éducation, la santé, l'hydraulique, les infrastructures routières, sportives et socioéconomiques.

Ces derniers affirment leur engagement à s'unir pour recenser les difficultés du département et de proposer des solutions à l'état et à la SGO.