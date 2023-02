Santé et collectivités territoriales : La Méga coalition And Guesseum-ISTCTS décrète 96h de grève

La dynamique de contestation des travailleurs de la santé et des collectivités territoriales ne faiblit toujours pas. Après une évaluation de son précédent plan d’actions ce samedi, la Méga coalition And Guesseum presse le pas car n’étant toujours pas satisfaite de la prise en charge de ses revendications.

Devant la passivité des ministres en charge de la santé et de l’action sociale, des Collectivités territoriales et des Finances, la Méga coalition continue dans sa logique de radicalisation et décrète ainsi, pour son 11 ème plan d’action, une grève de 96 heures les mardi, mercredi, jeudi et vendredi prochains sur l’ensemble des structures sanitaires et hospitalières des collectivités territoriales.



La Méga coalition fustige les lenteurs dans le traitement salarial des agents nées de l’utilisation du Logiciel de gestion des finances locales. Enfin, la Méga coalition invite tous les militants et sympathisants à la marche nationale qu’elle organise le vendredi 24 février 2023 à Kaffrine à partir de 10 heures.