Santé Publique : le Sénégal pays d’excellence et modèle de réussite en Afrique.

En l’espace de 15 ans, le Sénégal a réduit son taux de mortalité infantile de près de 50 %, c’est entre autres résultats probants que le ministère de la Santé et de l’Action sociale et Exemplars in global health (une organisation qui partage des données des pays qui ont fait des progrès extraordinaires en matière de santé) ont signé ce 8 décembre un partenariat qui vise à mettre en lumière les réalisations du Sénégal en matière de santé publique.



En effet, le Sénégal, en quelques années, a fait des progrès très probants dans plusieurs domaines de la santé par rapport à d’autres pays de la sous-région. À cet effet, le Sénégal est considéré comme un pays d’excellence dans 6 domaines clés » de la santé publique, notamment la mise à disposition de vaccins, la réduction de la mortalité infantile, la réduction des retards de croissance, la réduction de la mortalité néonatale et maternelle, le planning familial et l’anémie chez les femmes en âge de procréer.



Ainsi, ces résultats ont valu aujourd’hui au pays d’être un modèle de réussite pour de nombreux pays de la sous-région. Et Exemplars in global health qui est une organisation en collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates et qui partage des données des pays qui ont fait des progrès extraordinaires en matière de santé, a justement ciblé le Sénégal pour permettre autres autre pays d’Afrique subsaharienne de profiter des succès du Sénégal en matière de santé publique et particulièrement les 6 pricipaux domaines cités ci-dessus, pour atteindre plus vite un développement dans le domaine de la santé publique...