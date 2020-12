Santé : Macky Sall et ses instructions fermes en faveur d’un budget pour la maintenance des ouvrages.

La question de l’entretien des infrastructures publiques s’est encore invitée au débat ce mardi 29 décembre 2020 lors de l’inauguration du Service des maladies infectieuses et tropicales (Smit). Un joyau dédié à la prise en charge des maladies jugées trop dangereuses à l’image de la Covid-19, Ebola, entre autres.



Le président Macky Sall qui a marqué de sa présence cette rencontre, a invité le ministre chargé de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr de consacrer, dorénavant une partie du budget de son département à l’entretien des infrastructures de santé. 'Il nous faut des budgets de maintenance dans le budget de l’hôpital. Un matériel, il se renouvelle et s’entretient. Si on n’entretient pas dans 5 ans on va revenir ici et cela va être ….’’ Une phrase que le président Sall a préféré laisser en suspens avant d’ajouter : ‘’Je ne veux pas qualifier ce que j’ai en tête. Donc je m’en arrête là ! M. le Msas, il faut donc que la question de la maintenance de nos infrastructures soit une priorité. Comme les nouvelles constructions’’, a-t-il dit à Diouf Sarr.



Pour Macky Sall, cette tendance est plus particulièrement notée dans le continent noir. ‘’Nous avons souvent en Afrique cette tare, et le Sénégal ne fait pas exception. Il faut un budget dans le budget de l’hôpital. Le matériel se renouvelle et s’entretient, a-t-il répété avant de demander au ministre qui était assis à ses côtés, de faire de la question de la maintenance une priorité. Il a estimé qu’un montant de 4 ou 5 milliards de nos francs devrait être affecté à la maintenance. Le président Sall a aussi indiqué au Msas de prendre en charge les frais de maintenance au même titre que les primes de motivation. ‘’Il est important la motivation, mais il faut aussi réserver une partie pour entretenir les infrastructures qui sont construites. Il faut donc un changement et c’est cela les réformes que j’ai initiées pour déclencher les programmes de modernisation’’, dira-t-il devant l’assistance.