Santé : Les agents du projet ISMEA décrètent une grève de 48 heures renouvelables

Le collectif des agents du projet ISMEA (Investir sur la santé de la mère de l’enfant et de l’adolescent) ont observé un arrêt temporaire de travail. Ses employés qui sont presque au nombre de 900 ont décrété une grève de 48 heures à partir du 18 juillet renouvelables dans les 6 régions concernées par le projet que sont Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou. Pour motif, ses travailleurs composés de médecins, pharmaciens, sages-femmes d’état, infirmier d’état, technicien supérieur et nutritionniste n’ont pas perçu leur salaire.



Selon le porte -parole du collectif, Dr Palla Mané, le mot d’ordre de grève a été suivi avec un pourcentage qui est de 98,47% dans les six régions. Cependant, ils déplorent les tentatives de sabotage de quelques collègues qui sont affiliés à deux syndicats principalement et ont dans certaines zones dissuadé les camarades de respecter le mot d’ordre de grève. « Cela a réussi par endroit mais nous rappelons au syndicat régalien dans lequel nous sommes affiliés que ce combat devait être les leurs. Nous avons pris nos responsabilités entre nos deux mains se basant sur le code du travail pour aller en mouvement de grève. Donc, c’est déplorable aujourd’hui que des camarades syndicalistes ayant constaté que des collègues sont restés jusqu’à trois semaines après la fin du mois sans recevoir leurs salaires ne les soutiennent pas mais tentent de les dissuader également de mener un combat pour gagner leur pain. Nous sommes désolés et nous allons prendre les décisions idoines pour répondre à ses détracteurs là », dénonce-t-il.



Par rapport aux avantages aussi, les agents du projet ISMEA étant agent de santé ne bénéficient même pas de prise en charge médicale, ne perçoivent pas d'heures supplémentaires comme leurs collègues, ni de motivation.



Toutefois, ils invitent les autorités à prendre des dispositions idoines pour régler définitivement ce problème.



Dieynaba Agne