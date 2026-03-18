Sangomar génère 4 milliards de dollars : L'État du Sénégal touche moins de 200 millions de dollars


Sangomar génère 4 milliards de dollars : L'État du Sénégal touche moins de 200 millions de dollars
Il était censé changer la donne. Présenté depuis des années comme l'une des plus grandes découvertes pétrolières de la sous-région, le champ Sangomar cristallisait les espoirs d'une nation en quête de dividendes liés à ses ressources naturelles. Or, les chiffres révélés par le directeur général de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN), ont de quoi doucher les enthousiasmes. En effet, sur les quelque 4 milliards de dollars générés depuis le démarrage de l'exploitation en juin 2024, la part directe revenant à l'État reste inférieure à 200 millions de dollars. Un ratio qui, rapporté à l'ampleur des richesses extraites, sonne comme un cruel rappel des limites du cadre contractuel en vigueur.
 
L'explication tient, en grande partie, à la structure même de l'actionnariat du projet. La compagnie australienne Woodside Energy y détient 82 % des parts, ne laissant que 18 % à PETROSEN. Une configuration conçue à une époque où les besoins de financement et les équilibres géopolitiques dictaient les termes des négociations, mais qui, aujourd'hui, apparaît comme une anomalie difficilement défendable au regard des standards internationaux en vigueur dans le secteur extractif. Cette asymétrie structurelle se traduit mécaniquement par des retombées directes très limitées pour le budget national, en dépit du caractère stratégique du gisement.
 
C'est dans ce contexte que le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé dernièrement. Le 12 mars, lors d'un point de presse consacré à la révision des contrats dans les secteurs stratégiques, il a publiquement dénoncé des accords jugés notoirement défavorables au pays et hérités, selon lui, des régimes précédents. « Les richesses du Sénégal doivent avant tout bénéficier à sa population », a-t-il martelé, inscrivant sa démarche dans la logique de souveraineté économique qui structure le discours des nouvelles autorités depuis leur accession au pouvoir. Ces déclarations, au-delà de leur portée rhétorique, signalent une volonté politique de rompre avec une approche jugée trop conciliante à l'égard des partenaires étrangers.
 
Khadim Bamba Diagne, président du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz et membre de la commission d'audit chargée d'examiner ces accords, a chiffré le coût de l'immobilisme : l'absence de révision des contrats en vigueur pourrait se traduire par des pertes estimées entre 200 et 300 millions de dollars pour le Sénégal. Un manque à gagner massif, qui donne toute sa mesure à la pression exercée sur le gouvernement pour accélérer le processus de renégociation.
 
Du côté de l'opinion publique, les réactions ne se font pas attendre. Une partie croissante de la société civile et des milieux intellectuels dénonce ouvertement une exploitation des ressources nationales largement profitable aux intérêts étrangers, au détriment des populations qui n'en tirent que des bénéfices marginaux. L'audit des contrats en cours suscite, dans ce contexte, de fortes attentes : beaucoup y voient l'amorce d'une réforme de fond permettant une redistribution plus équitable des revenus issus du sous-sol sénégalais.
 
La situation sénégalaise prend d'ailleurs un relief particulier lorsqu'on la met en regard des pratiques observées dans les pays voisins. Au Mali, le projet aurifère Kobada, développé par la société canadienne Toubani Resources, prévoit ainsi une participation de l'État pouvant atteindre 35 % des parts, conformément aux dispositions du Code minier adopté en 2023, auxquelles s'ajoutent redevances et taxes diverses. Ce modèle, plus favorable aux intérêts nationaux, illustre une tendance de fond à l'œuvre dans plusieurs économies africaines : celle d'une renégociation du rapport de force avec les opérateurs miniers et pétroliers étrangers.
 
L'audit en cours et les promesses de renégociation des contrats constitueront-elles dans les prochains mois, le véritable test de la crédibilité de la rupture promise par les nouvelles autorités? À défaut de réformes substantielles et vérifiables, le risque demeure de voir les ressources naturelles du pays continuer à profiter principalement à des partenaires étrangers au détriment des attentes économiques et sociales d'une population qui, pour l'heure, attend encore les dividendes de son pétrole.
Autres articles
Mercredi 18 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Évasion spectaculaire au Louvre, Cavale ratée : le fugitif Babacar M Diagne pensait fuir, il tombe dans les filets à l’AIBD

Évasion spectaculaire au Louvre, Cavale ratée : le fugitif Babacar M Diagne pensait fuir, il tombe dans les filets à l’AIBD - 18/03/2026

Arnaque 2.0 - Phishing à grande échelle : comment un simple mail a coûté 27 millions aux clients d’une banque… les dessous d’une escroquerie numérique massive

Arnaque 2.0 - Phishing à grande échelle : comment un simple mail a coûté 27 millions aux clients d’une banque… les dessous d’une escroquerie numérique massive - 18/03/2026

Incendie dévastateur à Keur Massar : 18 véhicules réduits en cendres, des pertes lourdes et des questions sans réponses

Incendie dévastateur à Keur Massar : 18 véhicules réduits en cendres, des pertes lourdes et des questions sans réponses - 18/03/2026

Affaire réseau homosexuels - Filet serré à Saint-Louis : la traque s’intensifie, le réseau s’effondre pièce par pièce…45 arrestations

Affaire réseau homosexuels - Filet serré à Saint-Louis : la traque s’intensifie, le réseau s’effondre pièce par pièce…45 arrestations - 18/03/2026

Pacte National de Stabilité Sociale : Un an après sa signature, le gouvernement fait le point

Pacte National de Stabilité Sociale : Un an après sa signature, le gouvernement fait le point - 18/03/2026

« Pendant qu’ils s’insultaient…la CAF sanctionnait » : chronique d’un fiasco au sommet du football sénégalais

« Pendant qu’ils s’insultaient…la CAF sanctionnait » : chronique d’un fiasco au sommet du football sénégalais - 17/03/2026

CAN 2025 / Coup de tonnerre — le Sénégal disqualifié et déclaré forfait, le Maroc sacré sur tapis vert …la CAF offre la CAN au Maroc

CAN 2025 / Coup de tonnerre — le Sénégal disqualifié et déclaré forfait, le Maroc sacré sur tapis vert …la CAF offre la CAN au Maroc - 17/03/2026

Téhéran confirme l’assassinat d'Ali Larijani et de son fils

Téhéran confirme l’assassinat d'Ali Larijani et de son fils - 17/03/2026

[ Reportage] Préparatifs de la Korité : Les tailleurs sous le signe de l’austérité

[ Reportage] Préparatifs de la Korité : Les tailleurs sous le signe de l’austérité - 17/03/2026

Trois militaires tués dans une explosion lors d’opérations antidrogue à la frontière gambienne

Trois militaires tués dans une explosion lors d’opérations antidrogue à la frontière gambienne - 17/03/2026

“42 arrestations… et ce n’est pas fini” : l’affaire Pape Cheikh Diallo s’enfonce dans un engrenage explosif

“42 arrestations… et ce n’est pas fini” : l’affaire Pape Cheikh Diallo s’enfonce dans un engrenage explosif - 17/03/2026

« Je les attrape dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande… je les braise plutôt. » : les aveux glaçants du vendeur de brochettes qui choquent les étudiants mangeurs de « DIBI HAOUSSA »

« Je les attrape dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande… je les braise plutôt. » : les aveux glaçants du vendeur de brochettes qui choquent les étudiants mangeurs de « DIBI HAOUSSA » - 17/03/2026

« Fumier ! », « Menteur ! », « Tu as menti pour arriver là ! » : quand les dirigeants s’insultent à huis clos…au cœur d’un Comex de la FSF où les insultes ont remplacé le dialogue

« Fumier ! », « Menteur ! », « Tu as menti pour arriver là ! » : quand les dirigeants s’insultent à huis clos…au cœur d’un Comex de la FSF où les insultes ont remplacé le dialogue - 17/03/2026

Corruption et faux actes / Réseau clandestin au ministère : le scandale qui secoue les Affaires étrangères et éclabousse les hautes sphères de l’État

Corruption et faux actes / Réseau clandestin au ministère : le scandale qui secoue les Affaires étrangères et éclabousse les hautes sphères de l’État - 17/03/2026

“Je défie Sonko de venir débattre !” : Oumar Youm démonte le discours du gouvernement sur le pétrole et les mines...

“Je défie Sonko de venir débattre !” : Oumar Youm démonte le discours du gouvernement sur le pétrole et les mines... - 17/03/2026

Keur Massar : Un violent incendie ravage le garage « Ndiaga Ndiaye »

Keur Massar : Un violent incendie ravage le garage « Ndiaga Ndiaye » - 16/03/2026

[🛑DIRECT] DECLARATION DE SERIGNE BASSIROU ABDOU KHADAR

[🛑DIRECT] DECLARATION DE SERIGNE BASSIROU ABDOU KHADAR - 16/03/2026

Cheikh Oumar Diagne charge le régime : « Ce gouvernement ne fera rien d’important pour ce pays »

Cheikh Oumar Diagne charge le régime : « Ce gouvernement ne fera rien d’important pour ce pays » - 16/03/2026

Pastef veut limiter le droit de dissolution de l'Assemblée nationale…

Pastef veut limiter le droit de dissolution de l'Assemblée nationale… - 16/03/2026

[REPORTAGE] Marché Castors : oignons et pommes de terre abondent à l’approche de la Korité

[REPORTAGE] Marché Castors : oignons et pommes de terre abondent à l’approche de la Korité - 16/03/2026

Fin du Ramadan 2026 : le croissant lunaire pourrait être visible le...

Fin du Ramadan 2026 : le croissant lunaire pourrait être visible le... - 16/03/2026

Fragilisée par la dette et une flotte réduite : Air Sénégal attend le soutien de l’État

Fragilisée par la dette et une flotte réduite : Air Sénégal attend le soutien de l’État - 16/03/2026

Cheikh Omar Diagne dézingue le Pastef: « Parler de Parti-État, c’est trahir son serment et le peuple sénégalais »

Cheikh Omar Diagne dézingue le Pastef: « Parler de Parti-État, c’est trahir son serment et le peuple sénégalais » - 16/03/2026

Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...”

Affaires pédophile à Jaxaay : les aveux glaçants du prédateur Evans Aboutsi secouent la communauté…”Je filmais afin de les visionner ultérieurement pour...” - 16/03/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations

Affaire Pape Cheikh Diallo : le mystérieux « Modou G. » fait tomber le masque d’un réseau sulfureux…Le Camerounais présenté comme son « proxénète » fait de lourdes révélations - 16/03/2026

Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum

Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum - 15/03/2026

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique

Khalifa Sall annonce son retour dans le débat public et appelle à construire une alternative politique - 15/03/2026

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir

[REPORTAGE] Marché HLM : les vendeurs de tissus prêts pour la Korité, mais les clients tardent à venir - 15/03/2026

Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024

Le serment oublié de Habib Sy : Quand Sonko révèle les secrets de la candidature de 2024 - 15/03/2026

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée

APTE autour d’un « Ndogou » : Ousmane Sonko se projette pour 2027 et 2029, écarte toute démission et met en garde sur la dissolution de l’Assemblée - 15/03/2026

RSS Syndication