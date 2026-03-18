Évasion spectaculaire au Louvre, Cavale ratée : le fugitif Babacar M Diagne pensait fuir, il tombe dans les filets à l’AIBD


Évasion spectaculaire au Louvre, Cavale ratée : le fugitif Babacar M Diagne pensait fuir, il tombe dans les filets à l’AIBD
La fuite aura été aussi spectaculaire que brève. Évadé en pleine sortie culturelle en France, Babacar Mouhamadou Diagne pensait sans doute semer définitivement les autorités. Mais son périple s’est brutalement achevé à Dakar, dans l’enceinte de l’Aéroport international Blaise Diagne, où il a été intercepté dès son arrivée.
 
D’après les révélations du quotidien Libération, ce ressortissant français de 25 ans, issu d’une famille d’origine sénégalaise, s’était évadé du Centre pénitentiaire de Nanterre lors d’une sortie culturelle organisée au prestigieux Musée du Louvre. Une escapade inattendue qui s’est transformée en cavale internationale.
 
Condamné dans une affaire liée au trafic de drogue et incarcéré jusqu’en 2028, le fugitif avait réussi à quitter le territoire français. Son itinéraire l’a conduit jusqu’à Bruxelles, d’où il a embarqué sur un vol de la compagnie Air Sénégal à destination du Sénégal.
 
Mais à son arrivée à Dakar, le piège s’est refermé. Lors des formalités de contrôle à l’AIBD, les services de police ont identifié le suspect grâce à une alerte diffusée par Interpol. En effet, Babacar Mouhamadou Diagne faisait l’objet d’une notice interne émise à la demande des autorités judiciaires françaises.
 
Sans possibilité de fuite cette fois-ci, il a été immédiatement interpellé puis conduit au Bureau central national d’Interpol à Dakar. Selon Libération, il devrait y être placé sous écrou extraditionnel, en attendant les procédures devant permettre son transfert vers la France.
 
Cette arrestation met un terme à une cavale qui aura traversé plusieurs frontières, mais souligne surtout l’efficacité de la coopération policière internationale. En quelques jours seulement, un fugitif ayant défié l’administration pénitentiaire française a été localisé, identifié et arrêté à des milliers de kilomètres.
 
Reste désormais à savoir dans quels délais son extradition sera effective, et quelles conséquences judiciaires supplémentaires pourrait entraîner cette évasion digne d’un scénario de film.
 
 
 
 
 
 
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Mercredi 18 Mars 2026
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