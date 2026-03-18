Arnaque 2.0 - Phishing à grande échelle : comment un simple mail a coûté 27 millions aux clients d’une banque… les dessous d’une escroquerie numérique massive

À Dakar, ce qui semblait être un simple geste de sécurité en ligne s’est transformé en véritable cauchemar financier pour plusieurs clients de la Société Générale Sénégal. Comme le rapporte L’Observateur, une vaste opération de cybercriminalité a permis à un réseau structuré de détourner plus de 27 millions de FCFA en quelques minutes, grâce à une technique de phishing redoutablement efficace.



Tout commence par des signaux d’alerte inhabituels. Des clients, inquiets, contactent leur banque après avoir constaté des retraits qu’ils n’ont jamais effectués. Très vite, le constat est glaçant : leurs comptes ont été vidés, et les fonds transférés vers des plateformes de mobile money, rendant leur traçabilité difficile dans l’immédiat.



Selon L’Observateur, le piège était d’une simplicité déconcertante, mais d’une efficacité redoutable. Les victimes recevaient des emails frauduleux imitant à la perfection les communications officielles de la banque. Logos, ton, mise en page : tout y était. Le message incitait à “sécuriser son compte” ou à “vérifier une opération suspecte”. En cliquant sur le lien, les clients étaient redirigés vers un faux site, copie conforme de l’interface bancaire. En y saisissant leurs identifiants, ils livraient eux-mêmes l’accès à leurs comptes aux cybercriminels.



En quelques minutes seulement, les malfaiteurs prenaient le contrôle et transféraient les fonds vers des circuits parallèles. L’un des comptes exploités par le réseau a, à lui seul, enregistré plus de 15 millions de FCFA de transactions en seulement quelques semaines, illustrant l’ampleur du préjudice.



Alertée par une multiplication de plaintes, la Division spéciale de cybersécurité a lancé une enquête approfondie. Toujours selon L’Observateur, les investigations ont permis de mettre au jour un véritable écosystème frauduleux : faux comptes, identités fictives et circuits financiers soigneusement élaborés pour brouiller les pistes.



Les enquêteurs ont finalement localisé plusieurs suspects dans différentes zones de la banlieue dakaroise, notamment à Guédiawaye, Tivaouane-Peulh, Yeumbeul et Les Maristes. Une opération coordonnée a conduit à l’arrestation de 19 individus. Après exploitation des preuves, 14 personnes, toutes de nationalité nigériane, ont été déférées devant le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, tandis que cinq autres ont été libérées faute d’éléments suffisants.



Les perquisitions ont permis la saisie de 29 téléphones portables et 8 ordinateurs, révélant l’ampleur des activités du réseau. Au-delà du phishing bancaire, certains suspects seraient également impliqués dans des escroqueries sentimentales et d’autres arnaques en ligne visant des victimes à l’international.



Pour les victimes, le choc est profond. Au-delà des pertes financières, c’est la confiance dans les outils numériques du quotidien qui est ébranlée. Ouvrir un simple email, devenu un geste banal, s’est transformé en porte d’entrée pour des criminels organisés.



L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et remonter jusqu’aux cerveaux de ce réseau tentaculaire. En attendant, les suspects devront répondre de faits graves, notamment de vol aggravé en bande organisée et d’accès frauduleux à des systèmes informatiques.