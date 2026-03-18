Incendie dévastateur à Keur Massar : 18 véhicules réduits en cendres, des pertes lourdes et des questions sans réponses

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du lundi 16 mars au mardi 17 mars 2026, aux environs de 1 heure du matin, dans un garage mécanique situé à Keur Massar, à proximité du garage de cars « Ndiaga Ndiaye ». Alertés tardivement, les riverains et mécaniciens présents ont tenté de contenir les flammes, en vain. Lorsque les équipes de Sapeurs-pompiers sont arrivées sur les lieux, le feu s’était déjà propagé à plusieurs véhicules. Au total, près de 18 voitures ont été entièrement calcinées, ne laissant derrière elles que des carcasses noircies.



Selon des témoins, l’incendie aurait débuté sur deux véhicules avant de s’étendre rapidement à ceux stationnés à proximité. Omar, fils d’un garagiste, raconte avoir été alerté en pleine nuit par sa tante. « À notre arrivée, deux voitures brûlaient déjà, mais le feu commençait à se propager aux autres », explique-t-il. De son côté, Bara Mbaye, mécanicien sur place, évoque la piste d’un court circuit électrique, tout en précisant que cette hypothèse reste à confirmer par les enquêtes en cours.



L’intervention des secours a été rendue particulièrement difficile par l’encombrement de l’entrée du garage. Des cars « Ndiaga Ndiaye », stationnés sans leurs chauffeurs, auraient bloqué l’accès, empêchant une intervention rapide et efficace. Cette situation aurait contribué à aggraver l’ampleur des dégâts, laissant le feu se propager davantage avant d’être maîtrisé.



Parmi les victimes, Mamadou Diouf, client du garage, exprime sa détresse après avoir perdu sa camionnette récemment acquise pour près de 11 millions de francs CFA. « Je comptais sur ce véhicule pour travailler… je ne sais pas encore si je vais demander réparation », confie-t-il. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les causes exactes du sinistre et d’établir les responsabilités. En attendant, les sinistrés, sous le choc, espèrent des réponses et un éventuel soutien face à des pertes considérables.