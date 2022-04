Sangalkam / Risque d'inondation : les habitants de la cité Belle Ville tirent la sonnette d’alarme.

Le collectif des habitants et résidents de la Sicap Keur Massar a fait face à la presse, ce samedi 23 avril 2022, pour lancer un message d’alerte sur les risques d’inondation dans leur localité.

En effet, c’est l’expérience cauchemardesque de l’année précédente qui a poussé ce regroupement de populations à se mobiliser pour s’adresser directement aux autorités compétentes.



Les inondations de la cité Belle Ville de Sangalkam, causées généralement par l’eau drainée dans les localités comme Kounoune et environs, sont d’après le président du collectif, la cause de nombreuses pertes de maisons et ont rendu la majeure partie des routes de la localité impraticables, et surtout elles sont la cause de nombreuses maladies saisonnières et les risques de noyade sont de plus en plus probables.

C’est donc pour éviter une probable invasion d’eau, que ces populations sollicitent une prise en charge immédiate du fléau, avant le débat de la saison des pluies...