Sangalkam/Présidentielle 2024 : Oumar Guèye installe 133 comités et porte la candidature de Macky Sall.

Plusieurs militantes et militants venus des villages environnants, ont répondu à l'appel à la massification des apéristes autour de l'ex-ministre des collectivités territoriales, Oumar Guèye. Ce dernier, au cours d’une conférence de presse tenue cet après-midi à la permenance de ladite coalition à Sangalkam, dira à l'entame de son propos : "nous nous réjouissons d'avoir accompli notre mission. Le President Macky Sall nous avait demandé d'installer et de monter 104 comités. Maintenant, nous avons monté et installé 133 comités, pendant plus de 2 mois et demi sans interruption ", se félicite Oumar Guèye qui estime que ces résultats font de Sangalkam le champion dans la vente de carte et l'installation des comités. Poursuivant, Oumar Guèye de préciser que "la commune de Sangalkam, les militants et militantes de l'Apr et de la coalition Benno Book Yakar sont derrière le président Macky Sall. Et vont le soutenir et feront de lui notre candidat en 2024", a-t-il laissé entendre.