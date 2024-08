Sandiara : "Les normes environnementales ne sont pas respectées dans la zone économique spéciale!" ( Aliou Gningue, Maire de Sandiara)

Le maire de Sandiara, Aliou Gningue, a reçu la visite du directeur général de la Douane et celui de l'Apix. Une visite qui entre de le cadre régalien de leurs missions au niveau des zones économiques spéciales.

Face à la presse, le maire après avoir magnifié le déplacement, en a profité pour souligner quelques manquements constatés dans certaines usines qui ne respectent pas les normes environnementales. "Nous nous félicitons de la venue du directeur général de l'Apix et de celui de la Douane... Une présence qui a permis d'aborder la question du guichet unique et de la concurrence via l'importation de certains produits. Ainsi les DG des deux structures ont pris l'engagement de résoudre ces manquements... Par ailleurs d'autres questions ont été soulevées, liées aux normes environnementales. Beaucoup d'usines ne respectent pas les normes environnementales, ce qui créé souvent des problèmes entres les populations et ces dernières... À cet effet, dès mon arrivée à la tête de la municipalité, j'ai créé un cadre pour anticiper sur celà", a déclaré Mr Gningue...