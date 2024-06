Sandiara/ Démission de Serigne Guèye Diop: Aliou Gningue désigné maire intérimaire

Le 1er adjoint au maire de la municipalité de Sandiara, Monsieur Aliou Gningue, a été désigné maire intérimaire, suite à la démission du maire sortant Serigne Guèye Diop.



Une notification lui a été adressée en ce sens par le Sous-préfet de Séssène faisant de lui le chargé de l'intérim du Maire de la Commune de Sandiara.



" Conformément aux dispositions de l'article 137 du Code général des collectivités territoriales et selon l'ordre de l'élection des adjoints au maire, je vous notifie que vous étes désigné et chargé

par la Loi de l'intérim du Maire de la commune de Sandiara por le bon fonctionnement de l'lnstitution municipale

jusqu'à la prochaine session ordinaire

du conseil municipal, date à laquelle, il sera procédé à l'élection du nouveau

Maire de Sandiara et la réélection

du Bureau municipal selon la Loi sur la parité (homme-femme)", a évoqué l'autorité préfectorale.