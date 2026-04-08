Saly : faux agent d’Air Sénégal, 30 millions envolés — fin de cavale pour un escroc au visa

C’est une affaire qui fait grand bruit à Saly-Portudal. Un individu, accusé d’avoir orchestré une vaste escroquerie au visa, a finalement été arrêté après plusieurs mois de cavale. Le préjudice est colossal : plus de 30 millions de francs CFA soutirés à des dizaines de victimes.
Une arrestation digne d’un scénario
Le 02 avril 2026, les éléments de la Brigade de Recherches, de retour d’une mission à Mbour, sont interpellés par un citoyen sur la plage de Saly.
Ce dernier affirme reconnaître l’homme qui l’avait escroqué en 2025, lui extorquant 6 millions FCFA pour un prétendu visa vers les États-Unis.
Sans perdre de temps, les policiers interviennent et procèdent à son arrestation.
Une vague de victimes au commissariat
À peine l’interpellation connue, le commissariat est pris d’assaut par des victimes venues dénoncer des faits similaires.
Très vite, l’ampleur de l’affaire apparaît :
• Près d’une cinquantaine de victimes identifiées
• Un préjudice global dépassant 30 millions FCFA
Un stratagème bien rodé
Le mis en cause avait mis en place une méthode particulièrement efficace :
• Usurpation d’identité : il se faisait passer pour un agent de la compagnie Air Sénégal
• Manipulation de l’actualité : il prétendait disposer d’un quota au BAOS dans le cadre du programme de migration circulaire Sénégal-Espagne 2026
• Promesses irréalistes : il garantissait des visas rapides pour l’Europe ou les États-Unis
Une mécanique bien huilée qui a permis de piéger de nombreuses victimes en quête d’un avenir meilleur.
L’argent… dilapidé en paris
Face aux enquêteurs, le suspect est passé aux aveux complets.
Il a reconnu avoir utilisé l’argent escroqué pour financer des paris sportifs en ligne, notamment sur la plateforme 1xBet.
Des preuves accablantes
La perquisition a permis de mettre la main sur :
• 28 passeports sénégalais, retenus illégalement
• 21 photos d’identité
• 02 téléphones portables
Autant d’éléments confirmant l’existence d’un système frauduleux structuré.
Direction le parquet
Le mis en cause a été déféré devant le Tribunal de Grande Instance de Mbour.
Il devra répondre des chefs d’accusation suivants :
• Escroquerie au visa
• Abus de confiance
• Rétention illégale de documents administratifs
Une arrestation digne d’un scénario
Le 02 avril 2026, les éléments de la Brigade de Recherches, de retour d’une mission à Mbour, sont interpellés par un citoyen sur la plage de Saly.
Ce dernier affirme reconnaître l’homme qui l’avait escroqué en 2025, lui extorquant 6 millions FCFA pour un prétendu visa vers les États-Unis.
Sans perdre de temps, les policiers interviennent et procèdent à son arrestation.
Une vague de victimes au commissariat
À peine l’interpellation connue, le commissariat est pris d’assaut par des victimes venues dénoncer des faits similaires.
Très vite, l’ampleur de l’affaire apparaît :
• Près d’une cinquantaine de victimes identifiées
• Un préjudice global dépassant 30 millions FCFA
Un stratagème bien rodé
Le mis en cause avait mis en place une méthode particulièrement efficace :
• Usurpation d’identité : il se faisait passer pour un agent de la compagnie Air Sénégal
• Manipulation de l’actualité : il prétendait disposer d’un quota au BAOS dans le cadre du programme de migration circulaire Sénégal-Espagne 2026
• Promesses irréalistes : il garantissait des visas rapides pour l’Europe ou les États-Unis
Une mécanique bien huilée qui a permis de piéger de nombreuses victimes en quête d’un avenir meilleur.
L’argent… dilapidé en paris
Face aux enquêteurs, le suspect est passé aux aveux complets.
Il a reconnu avoir utilisé l’argent escroqué pour financer des paris sportifs en ligne, notamment sur la plateforme 1xBet.
Des preuves accablantes
La perquisition a permis de mettre la main sur :
• 28 passeports sénégalais, retenus illégalement
• 21 photos d’identité
• 02 téléphones portables
Autant d’éléments confirmant l’existence d’un système frauduleux structuré.
Direction le parquet
Le mis en cause a été déféré devant le Tribunal de Grande Instance de Mbour.
Il devra répondre des chefs d’accusation suivants :
• Escroquerie au visa
• Abus de confiance
• Rétention illégale de documents administratifs
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