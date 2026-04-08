Saly : faux agent d’Air Sénégal, 30 millions envolés — fin de cavale pour un escroc au visa

C’est une affaire qui fait grand bruit à Saly-Portudal . Un individu, accusé d’avoir orchestré une vaste escroquerie au visa, a finalement été arrêté après plusieurs mois de cavale. Le préjudice est colossal : plus de 30 millions de francs CFA soutirés à des dizaines de victimes.

Une arrestation digne d’un scénario



Le 02 avril 2026, les éléments de la Brigade de Recherches, de retour d’une mission à Mbour , sont interpellés par un citoyen sur la plage de Saly.



Ce dernier affirme reconnaître l’homme qui l’avait escroqué en 2025, lui extorquant 6 millions FCFA pour un prétendu visa vers les États-Unis.



Sans perdre de temps, les policiers interviennent et procèdent à son arrestation.



Une vague de victimes au commissariat



À peine l’interpellation connue, le commissariat est pris d’assaut par des victimes venues dénoncer des faits similaires.



Très vite, l’ampleur de l’affaire apparaît :

• Près d’une cinquantaine de victimes identifiées

• Un préjudice global dépassant 30 millions FCFA



Un stratagème bien rodé



Le mis en cause avait mis en place une méthode particulièrement efficace :

• Usurpation d’identité : il se faisait passer pour un agent de la compagnie Air Sénégal

• Manipulation de l’actualité : il prétendait disposer d’un quota au BAOS dans le cadre du programme de migration circulaire Sénégal-Espagne 2026

• Promesses irréalistes : il garantissait des visas rapides pour l’Europe ou les États-Unis



Une mécanique bien huilée qui a permis de piéger de nombreuses victimes en quête d’un avenir meilleur.



L’argent… dilapidé en paris



Face aux enquêteurs, le suspect est passé aux aveux complets.



Il a reconnu avoir utilisé l’argent escroqué pour financer des paris sportifs en ligne, notamment sur la plateforme 1xBet .



Des preuves accablantes



La perquisition a permis de mettre la main sur :

• 28 passeports sénégalais, retenus illégalement

• 21 photos d’identité

• 02 téléphones portables



Autant d’éléments confirmant l’existence d’un système frauduleux structuré.



Direction le parquet



Le mis en cause a été déféré devant le Tribunal de Grande Instance de Mbour .



Il devra répondre des chefs d’accusation suivants :

• Escroquerie au visa

• Abus de confiance

• Rétention illégale de documents administratifs