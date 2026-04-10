Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Voici les derniers événements vendredi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré dans son troisième jour:







- Sirènes en Israël après le tir de roquettes depuis le Liban

Les sirènes d'alerte ont retenti tôt vendredi matin à travers Israël, y compris à Tel-Aviv et dans la ville côtière d'Ashdod, a indiqué l'armée israélienne, après le tir de roquettes en provenance du Liban.



De son côté, le Hezbollah a revendiqué sur le réseau Telegram plusieurs frappes différentes de roquettes et drones, vendredi après minuit, notamment deux contre des "regroupements de soldats" de chaque côté de la frontière entre le Liban et Israël et un autre sur une ville frontalière en Israël.







- Trump met en garde l'Iran contre tout péage dans le détroit d'Ormuz

Donald Trump a mis en garde l'Iran contre tout péage pour les navires souhaitant traverser le détroit d'Ormuz. Le président américain a fait état dans un message sur sa plateforme Truth Social "d'informations selon lesquelles l'Iran fait payer des frais aux pétroliers traversant le détroit d'Ormuz". "Ils ont intérêt à ne pas le faire, et si c'est le cas, ils feraient mieux d'arrêter maintenant!", a-t-il ajouté.



Dans un autre message dans la soirée, il a déclaré: "L'Iran fait vraiment du mauvais boulot, indigne certains diraient, pour permettre au pétrole de traverser le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas l'accord que nous avons!"







- Des pourparlers entre le Liban et Israël la semaine prochaine à Washington

Des pourparlers entre Israël et le Liban sont prévus la semaine prochaine au département d'Etat à Washington, a appris l'AFP jeudi auprès d'une source proche du dossier sous couvert de l'anonymat.







- Le Koweït dit faire face à une attaque de drones

Le Koweït a fait état d'une attaque de drones, la première jeudi dans le Golfe.



"Les défenses aériennes des forces armées font actuellement face à des attaques hostiles de drones ayant violé l’espace aérien du pays, visant plusieurs installations vitales", a indiqué l'armée koweïtienne sur X.



Les Gardiens de la Révolution iraniens ont assuré vendredi n'avoir tiré aucun missile depuis le cessez-le-feu.







- Starmer dit que les attaques israéliennes contre le Liban "doivent cesser"

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a jugé "inacceptable" la poursuite des attaques d'Israël contre le Liban, lors d'une tournée pour rencontrer les dirigeants du Golfe avec lesquels il veut s'attacher à faire respecter le fragile cessez-le-feu.



"Cela ne devrait pas se produire, cela doit cesser", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision britannique ITV.







- Israël affirme avoir porté un "coup dur" au Hezbollah

"Nous avons porté hier un coup dur et puissant au Hezbollah", a affirmé jeudi soir le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, aux troupes déployées sur le terrain dans le sud du Liban.



Dans la soirée, l'armée israélienne a annoncé avoir commencé à frapper des "sites de tir" du Hezbollah.







- Trump se dit "très optimiste"

Donald Trump s'est dit "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord de paix avec l'Iran, avant des négociations clés au Pakistan cette fin de semaine, malgré la trêve fragile qui prévaut.







- Netanyahu ordonne l'ouverture de "négociations directes" avec le Liban

"A la suite des demandes répétées du Liban d'ouvrir des négociations directes avec Israël, j'ai donné instruction hier (mercredi) au cabinet d'engager des négociations directes avec le Liban dans les plus brefs délais", a annoncé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.



"Les négociations porteront sur le désarmement du Hezbollah et sur l'établissement de relations de paix entre Israël et le Liban", a-t-il expliqué.







- Le Liban veut un cessez-le-feu avant des négociations avec Israël

"Le Liban veut un cessez-le-feu avant tout début de négociations" avec Israël, a rappelé à l'AFP un responsable du gouvernement libanais.



Le Hezbollah, par la voix d'un député, a de son côté dit rejeter "toute négociation directe entre le Liban et l'ennemi israélien".







- Plus de 300 morts dans les frappes de mercredi au Liban

Les frappes aériennes israéliennes de mercredi ont fait, selon un bilan encore provisoire, 303 morts et 1.150 blessés, a fait savoir le ministère libanais de la Santé.



Il a précisé que, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, 1.888 personnes avaient été tuées et 6.092 blessées.







- Un premier pétrolier non-iranien franchit le détroit d'Ormuz depuis le cessez-le-feu

Un premier pétrolier non iranien, le "MSG", battant pavillon gabonais, a franchi le détroit d'Ormuz pour quitter le Golfe depuis l'entrée en vigueur de la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran, selon les données de suivi maritime du site en ligne MarineTraffic.

