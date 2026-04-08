Drame à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans sa chambre à Boustane


Drame à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans sa chambre à Boustane
Un homme répondant au nom de V. Sidibé a été retrouvé mort, ce mercredi matin, dans sa chambre, dans une maison familiale sis au quartier Boustane dans la commune de Kaolack. Selon les informations recueillies par Dakaractu Kaolack, le défunt a été aperçu aux environs de 23 heures devant chez lui par des voisins. 
 
 
Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps sans vie à la morgue de l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass pour les besoins de l’autopsie.
 
Pour l’heure, les circonstances exactes de ce drame restent inconnues. La police a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire.
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Mercredi 8 Avril 2026
Fallou Galass Sylla



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