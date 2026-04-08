Drame à Kaolack : Un homme retrouvé mort dans sa chambre à Boustane

Un homme répondant au nom de V. Sidibé a été retrouvé mort, ce mercredi matin, dans sa chambre, dans une maison familiale sis au quartier Boustane dans la commune de Kaolack. Selon les informations recueillies par Dakaractu Kaolack, le défunt a été aperçu aux environs de 23 heures devant chez lui par des voisins.
Les sapeurs-pompiers ont évacué le corps sans vie à la morgue de l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass pour les besoins de l’autopsie.
Pour l’heure, les circonstances exactes de ce drame restent inconnues. La police a ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire.
Autres articles
-
[🛑DIRECT ]: Patrice Motsepe à Dakar pour une conférence de presse officielle de la CAF
-
Décision du Conseil constitutionnel sur le CNRM : Une censure chirurgicale qui rééquilibre les pouvoirs
-
Adoption de la loi sur le CNRM : Le Conseil constitutionnel censure partiellement le texte
-
Saly : faux agent d’Air Sénégal, 30 millions envolés — fin de cavale pour un escroc au visa
-
Fraude XXL à UBA : le casse du siècle qui a traversé 10 pays en une nuit…1,143 milliard de francs CFA volé , répartie sur 3 421 retraits frauduleux