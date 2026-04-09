« Trump n’est pas un homme de paix, mais de déstabilisation du monde » : Ousmane Sonko charge les États-Unis et leurs alliés


« Trump n’est pas un homme de paix, mais de déstabilisation du monde » : Ousmane Sonko charge les États-Unis et leurs alliés
Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a vivement critiqué la politique étrangère des États-Unis et de leurs alliés occidentaux, lors d’une conférence publique tenue ce jeudi 9 avril au Musée des Civilisations Noires. Intervenant sur le thème « Entre autonomie et patriotisme, l’espace peut être réduit », en présence du géopolitologue français Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, le chef du gouvernement a dénoncé ce qu’il considère comme une succession d’interventions militaires infructueuses.
Selon Ousmane Sonko, les tentatives d’imposer des modèles politiques à l’extérieur ont systématiquement échoué. « Imposer la démocratie… Les logiques internes ne s’imposent pas à l’extérieur. Enlever des présidents en fonction ou les exfiltrer pour les soumettre à la justice ne relève pas de la démocratie », a-t-il déclaré.
Le Premier ministre a dressé un bilan critique des conflits récents impliquant les États-Unis et leurs alliés. « Quelle guerre a été gagnée ? Aucune ! Ni au Vietnam, ni en Irak, ni en Afghanistan, ni en Libye, ni en Syrie. Même en Somalie, ils ont été contraints de se retirer », a-t-il martelé, estimant que ces interventions ont davantage contribué à semer « le chaos et le désordre » qu’à atteindre leurs objectifs.
Abordant la situation au Moyen-Orient, Ousmane Sonko a également remis en cause l’efficacité des actions visant l’Iran. " Réduire les capacités balistiques de l’Iran ou l’obliger à renoncer à son programme nucléaire : aucun de ces objectifs n’a été atteint ", a-t-il soutenu.
Dans la même veine, il a directement mis en cause l’ancien président américain Donald Trump. " M. Trump n’est pas un homme de paix, c’est un homme de déstabilisation du monde ", a-t-il affirmé.
Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko a par ailleurs critiqué l’attitude des pays occidentaux, qu’il accuse de duplicité face aux crises internationales. Selon lui, leurs déclarations sur le respect du droit international restent souvent sans effet concret.
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