Lutte: Sa Thiès domine Modou Lo et devient le nouveau roi des arènes


Lutte: Sa Thiès domine Modou Lo et devient le nouveau roi des arènes

Sa Thiès a renversé la hiérarchie de la lutte sénégalaise en s’imposant face à Modou Lô, le Roi des arènes sortant, lors d’un combat qui restera gravé dans les mémoires. Une victoire historique qui consacre un nouveau règne dans l’arène sénégalaise.

 

Dès les premières minutes, Sa Thiès a affiché une détermination sans faille, imposant son jeu physique et technique à un Modou Lo pourtant rompu aux grandes occasions. Malgré la résistance du champion en titre, le challenger a su faire la différence au moment décisif, terrassant son adversaire sous les yeux d’un public en délire.

 

Avec cette victoire, Sa Thiès coiffe la couronne tant convoitée et entre dans la légende de la lutte traditionnelle sénégalaise. Il succède ainsi à Modou Lô au sommet de la hiérarchie et hérite d’un titre qui fait de son détenteur bien plus qu’un champion sportif. 

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Dimanche 5 Avril 2026
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