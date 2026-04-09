Rentrée solennelle du stage du barreau : le président Bassirou Diomaye Faye plaide pour une formation solide des acteurs de la justice

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 9 avril la cérémonie de rentrée solennelle du stage du barreau, organisée par l’Ordre des avocats du Sénégal.



Dans son allocution, le président de la République a insisté sur la nécessité de renforcer la formation des professionnels du droit, tout en rappelant la récente pose de la première pierre de l’École des avocats. "Ce moment de communion, où s’élèvent les exigences du droit et la rigueur du verbe, est à la fois un temps d’introspection, de projection et de réengagement collectif au service de la justice", a-t-il déclaré.



Selon lui, cette cérémonie revêt un caractère particulier, car elle s’inscrit dans un contexte marqué par la mise en œuvre de projets structurants pour le secteur judiciaire. "La pose de la première pierre de l’École des avocats n’était pas seulement symbolique. Elle traduit une volonté ferme de doter notre pays d’un instrument de formation capable de façonner des compétences fondées sur la rigueur et l’éthique, au service de citoyens engagés pour la défense", a-t-il souligné.



Le chef de l’État estime que cet outil contribuera à renforcer durablement les capacités du barreau, à élever le niveau d’exigence du service public de la justice et à garantir aux citoyens une défense plus efficace de leurs droits et libertés.



Abordant la question des réformes, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que la modernisation de la justice constitue une priorité de son mandat. Il a ainsi appelé à un investissement collectif des acteurs du secteur, notamment à travers le recrutement, l’ouverture du concours du barreau et le renforcement de la formation. « Une justice forte repose sur des acteurs solidement formés », a-t-il martelé.

