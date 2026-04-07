Le Code électoral, nouvelle arme de Pastef pour blinder son leader Ousmane Sonko

Les députés du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes sont passés à l’offensive sur le front législatif. Alors qu’une requête est pendante devant la Cour suprême en vue de faire réviser le procès ayant opposé l’ancien ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, le président du groupe parlementaire de Pastef, Mohamed Ayib Salim Daffé, a officiellement transmis au président de l’Assemblée nationale une proposition de loi portant modification de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 relative au Code électoral, rapporte Libération.



Le texte, signé le 2 avril 2026, est cosigné par les députés Ismaïla Wone, Saye Cissé, Fatou Ba et Saliou Ndione. Il vise, selon des sources proches du dossier, à lever tous les obstacles juridiques susceptibles de compromettre une candidature d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2029.