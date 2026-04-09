Nécrologie : Momar Diagne, ancien conseiller de Macky Sall a perdu son père, El Hadji Mamadou Diagne

Momar Diagne, ancien conseiller du Président Macky Sall, est en deuil suite au rappel à Dieu de son père, El Hadji Mamadou Diagne, ce jeudi matin à l’hôpital Fann de Dakar.
La levée du corps aura lieu demain, vendredi 10 avril à 10h, à la mosquée Gouye Mariama, sise à la Médina (rue 6, angle 27). L’inhumation est prévue au cimetière de Yoff. La cérémonie du troisième jour se tiendra le samedi 11 avril à Fatick.
Dakaractu présente ses sincères condoléances à Momar Diagne, à sa famille ainsi qu’à tous les proches du défunt.
La levée du corps aura lieu demain, vendredi 10 avril à 10h, à la mosquée Gouye Mariama, sise à la Médina (rue 6, angle 27). L’inhumation est prévue au cimetière de Yoff. La cérémonie du troisième jour se tiendra le samedi 11 avril à Fatick.
Dakaractu présente ses sincères condoléances à Momar Diagne, à sa famille ainsi qu’à tous les proches du défunt.
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