FADP 2025 : Voici combien chaque média sénégalais a reçu de l’État

Le rapport de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) pour l’exercice 2025 lève le voile sur la répartition détaillée des subventions accordées aux médias sénégalais. Sur une enveloppe globale de 1 098 750 000 F CFA destinée à la presse privée et aux radios communautaires, voici ce que chaque acteur a perçu.







Presse en ligne : Seneweb et Dakaractu en tête







Avec 326 800 000 F CFA répartis entre 21 bénéficiaires, la presse en ligne confirme sa place de secteur dynamique. Seneweb décroche la première place avec 38 000 000 F CFA, devant Dakaractu (35 200 000 F CFA) et le Groupe Walfadjri (25 200 000 F CFA). Senenews et Senego Media perçoivent chacun 24 000 000 F CFA, tout comme PressAfrik. Le Groupe Sans Limites (GSL) reçoit 26 000 000 F CFA, tandis que Senepeople obtient 18 000 000 F CFA. Les nouveaux entrants comme Pulse.sn, Wannel TV, l’independant.com et Actuthies se partagent 4 800 000 F CFA chacun.







Télévisions : 2STV et Walfadjri dominent







L’enveloppe télévisuelle s’établit à 157 500 000 F CFA pour cinq chaînes. 2STV et le Groupe Walfadjri trustent les montants les plus élevés avec 42 500 000 F CFA chacun. Label Media Plus reçoit 22 500 000 F CFA, tandis que Al Mouridiyyah s/c ARS IIERM et Lamp Fall Communication obtiennent 25 000 000 F CFA chacune.







Radios commerciales : Sen Radio en pole position







Quatre radios se partagent 96 250 000 F CFA. Sen Radio capte la plus grande part avec 33 250 000 F CFA, suivie du Groupe Walfadjri (31 500 000 F CFA), Trade FM (17 500 000 F CFA) et Alfayda FM (14 000 000 F CFA).







Presse écrite : Sud et Walfadjri à égalité







Sept titres de presse écrite se partagent 106 000 000 F CFA. Sud Sarl et le Groupe Walfadjri se retrouvent ex aequo avec 19 250 000 F CFA chacun. L’AS perçoit 16 250 000 F CFA, devant Les Echos et Arc Editions (15 000 000 F CFA chacun), Yoor Yoor (12 500 000 F CFA) et Aurore du Sud (8 750 000 F CFA).







Radios communautaires : 127 stations financées







Le secteur communautaire constitue le plus grand nombre de bénéficiaires avec 127 radios pour un total de 412 200 000 F CFA. Les montants individuels varient entre 3 000 000 et 4 400 000 F CFA. Parmi les mieux dotées figurent Radio Oxyjeunes 103.4, Gabou FM, Jokkoo FM, Moubarak FM, Mbour FM et Rail Bi FM, chacune à 4 400 000 F CFA. Benno FM se distingue avec 4 250 000 F CFA, tandis que la grande majorité des stations perçoit le plancher de 3 000 000 F CFA.

