FADP 2025 : Voici combien chaque média sénégalais a reçu de l’État


FADP 2025 : Voici combien chaque média sénégalais a reçu de l’État

Le rapport de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) pour l’exercice 2025 lève le voile sur la répartition détaillée des subventions accordées aux médias sénégalais. Sur une enveloppe globale de 1 098 750 000  F CFA destinée à la presse privée et aux radios communautaires, voici ce que chaque acteur a perçu.

 

Presse en ligne : Seneweb et Dakaractu en tête

 

Avec 326 800 000  F CFA répartis entre 21 bénéficiaires, la presse en ligne confirme sa place de secteur dynamique. Seneweb décroche la première place avec 38 000 000  F CFA, devant Dakaractu (35 200 000  F CFA) et le Groupe Walfadjri (25 200 000  F CFA). Senenews et Senego Media perçoivent chacun 24 000 000 F CFA, tout comme PressAfrik. Le Groupe Sans Limites (GSL) reçoit 26 000 000  F CFA, tandis que Senepeople obtient 18 000 000  F CFA. Les nouveaux entrants comme Pulse.sn, Wannel TV, l’independant.com  et Actuthies se partagent 4 800 000 F CFA chacun.

 

Télévisions : 2STV et Walfadjri dominent

 

L’enveloppe télévisuelle s’établit à 157 500 000  F CFA pour cinq chaînes. 2STV et le Groupe Walfadjri trustent les montants les plus élevés avec 42 500 000  F CFA chacun. Label Media Plus reçoit 22 500 000  F CFA, tandis que Al Mouridiyyah s/c ARS IIERM et Lamp Fall Communication obtiennent 25 000 000  F CFA chacune.

 

Radios commerciales : Sen Radio en pole position

 

Quatre radios se partagent 96 250 000  F CFA. Sen Radio capte la plus grande part avec 33 250 000  F CFA, suivie du Groupe Walfadjri (31 500 000  F CFA), Trade FM (17 500 000  F CFA) et Alfayda FM (14 000 000  F CFA).

 

Presse écrite : Sud et Walfadjri à égalité

 

Sept titres de presse écrite se partagent 106 000 000  F CFA. Sud Sarl et le Groupe Walfadjri se retrouvent ex aequo avec 19 250 000  F CFA chacun. L’AS perçoit 16 250 000  F CFA, devant Les Echos et Arc Editions (15 000 000  F CFA chacun), Yoor Yoor (12 500 000  F CFA) et Aurore du Sud (8 750 000 F CFA).

 

Radios communautaires : 127 stations financées

 

Le secteur communautaire constitue le plus grand nombre de bénéficiaires avec 127 radios pour un total de 412 200 000  F CFA. Les montants individuels varient entre 3 000 000 et 4 400 000 F CFA. Parmi les mieux dotées figurent Radio Oxyjeunes 103.4, Gabou FM, Jokkoo FM, Moubarak FM, Mbour FM et Rail Bi FM, chacune à 4 400 000 F CFA. Benno FM se distingue avec 4 250 000 F CFA, tandis que la grande majorité des stations perçoit le plancher de 3 000 000 F CFA.

Autres articles
Mardi 7 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
ONU : Macky Sall en tête dans un sondage sur la course au Secrétariat général

ONU : Macky Sall en tête dans un sondage sur la course au Secrétariat général - 07/04/2026

Le Code électoral, nouvelle arme de Pastef pour blinder son leader Ousmane Sonko

Le Code électoral, nouvelle arme de Pastef pour blinder son leader Ousmane Sonko - 07/04/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : un médecin arrêté, drogue, aveux et drame…La garde à vue de Abdourahmane Diarra prolongée après des aveux impliquant Asse Dione dans des partouzes…la spirale infernale se confirme

Affaire Pape Cheikh Diallo : un médecin arrêté, drogue, aveux et drame…La garde à vue de Abdourahmane Diarra prolongée après des aveux impliquant Asse Dione dans des partouzes…la spirale infernale se confirme - 07/04/2026

Grève des transporteurs avec un taux de 85%: Plusieurs voyageurs pris au piège loin de Dakar

Grève des transporteurs avec un taux de 85%: Plusieurs voyageurs pris au piège loin de Dakar - 06/04/2026

Actes contre-nature et mise en danger de la vie d’autrui: 5 individus interpellés à Yeumbeul Sud

Actes contre-nature et mise en danger de la vie d’autrui: 5 individus interpellés à Yeumbeul Sud - 06/04/2026

Drame à Kaffrine : Le corps d'un homme en état de décomposition retrouvé près de Kahi

Drame à Kaffrine : Le corps d'un homme en état de décomposition retrouvé près de Kahi - 06/04/2026

‎Déguerpissement des berges du fleuve à Kolda : Mame Boye Diao (maire) intransigeant sur la question...

‎Déguerpissement des berges du fleuve à Kolda : Mame Boye Diao (maire) intransigeant sur la question... - 05/04/2026

Lutte: Sa Thiès domine Modou Lo et devient le nouveau roi des arènes

Lutte: Sa Thiès domine Modou Lo et devient le nouveau roi des arènes - 05/04/2026

Piratage de la DAF : Quand l’obtention des pièces d’identité vire au calvaire pour les Sénégalais

Piratage de la DAF : Quand l’obtention des pièces d’identité vire au calvaire pour les Sénégalais - 05/04/2026

Division Spéciale de la Cybersécurité (Dsc) : Karim Xrum Xax convoqué ce mardi.

Division Spéciale de la Cybersécurité (Dsc) : Karim Xrum Xax convoqué ce mardi. - 05/04/2026

4 Avril 2026 : « Nous célébrons cette fête d’indépendance comme un moment de concorde et d’introspection dans la cohésion » ( BDF)

4 Avril 2026 : « Nous célébrons cette fête d’indépendance comme un moment de concorde et d’introspection dans la cohésion » ( BDF) - 04/04/2026

Défilé du 4 avril à Thiès:

Défilé du 4 avril à Thiès: " Nous avons assisté à un défilé impeccable"( Président Diomaye). - 04/04/2026

[🛑DIRECT-DUPLEX ]Fête de l'indépendance- 4 Avril 2026 : Le défilé civilo-militaire à THIES et DAKAR

[🛑DIRECT-DUPLEX ]Fête de l'indépendance- 4 Avril 2026 : Le défilé civilo-militaire à THIES et DAKAR - 04/04/2026

[🛑DIRECT -Guédiawaye ] Fête de l'indépendance : vivez le défilé du 4 avril en temps réel

[🛑DIRECT -Guédiawaye ] Fête de l'indépendance : vivez le défilé du 4 avril en temps réel - 04/04/2026

Défilé du 4 avril: Le président de la République vient d'arriver à l'avenue Caen de Thiès

Défilé du 4 avril: Le président de la République vient d'arriver à l'avenue Caen de Thiès - 04/04/2026

[🛑DIRECT ]Fête de l'indépendance- 4 Avril 2026 :Suivez le défilé civilo-militaire avec le PR DIOMAYE

[🛑DIRECT ]Fête de l'indépendance- 4 Avril 2026 :Suivez le défilé civilo-militaire avec le PR DIOMAYE - 04/04/2026

Retraite aux flambeaux à Thiès : Bassirou Diomaye Faye exhorte à la responsabilité face à l’héritage national

Retraite aux flambeaux à Thiès : Bassirou Diomaye Faye exhorte à la responsabilité face à l’héritage national - 04/04/2026

3 Avril à Thiès : une marée humaine électrise la retraite aux flambeaux

3 Avril à Thiès : une marée humaine électrise la retraite aux flambeaux - 03/04/2026

Guerre au Moyen Orient : PR Diomaye Faye appelle à la vigilance et à la lucidité face aux défis économiques

Guerre au Moyen Orient : PR Diomaye Faye appelle à la vigilance et à la lucidité face aux défis économiques - 03/04/2026

Grève des enseignants / Sonko ferme sur les ponctions salariales: « Personne ne peut nous mettre à l’usure »

Grève des enseignants / Sonko ferme sur les ponctions salariales: « Personne ne peut nous mettre à l’usure » - 03/04/2026

[Reportage] Vendredi Saint : le

[Reportage] Vendredi Saint : le "ngalakh", une tradition de partage entre Musulmans et Chrétiens - 03/04/2026

Pâques 2026 : Dakar Dem Dikk facilite le deplacement de plus de 8500 voyageurs

Pâques 2026 : Dakar Dem Dikk facilite le deplacement de plus de 8500 voyageurs - 03/04/2026

Affaire FADP 2025 : La confrontation entre Mame Makhtar Gueye, Habibou Dia et Ibrahima Lissa Faye est reportée

Affaire FADP 2025 : La confrontation entre Mame Makhtar Gueye, Habibou Dia et Ibrahima Lissa Faye est reportée - 03/04/2026

Fête de l’Indépendance à Thiès- retraite aux flambeaux: l'origine de cette procession nocturne, une tradition militaire et populaire

Fête de l’Indépendance à Thiès- retraite aux flambeaux: l'origine de cette procession nocturne, une tradition militaire et populaire - 03/04/2026

Fête de l’Indépendance du Sénégal : Les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy et de l’Institution Notre Dame préparent le 04 avril

Fête de l’Indépendance du Sénégal : Les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy et de l’Institution Notre Dame préparent le 04 avril - 03/04/2026

"Fuir n'est pas une joie, mais au moins, je reste en vie" : comme Assane, des homosexuels sénégalais veulent fuir une répression accumulée - 03/04/2026

Affaire Pape Cheikh Diallo : nouveaux aveux, fuite avortée et tentative de suicide, un neuvième suspect au cœur du scandale … l’étau se resserre autour d’Asse Dione

Affaire Pape Cheikh Diallo : nouveaux aveux, fuite avortée et tentative de suicide, un neuvième suspect au cœur du scandale … l’étau se resserre autour d’Asse Dione - 03/04/2026

Saint-Louis : la double vie du maitre couturier marié à deux épouses dévoilée — les preuves réunies contre lui, Khadim Sèye aurait fini par passer aux aveux et accuse aussi « Séytane »

Saint-Louis : la double vie du maitre couturier marié à deux épouses dévoilée — les preuves réunies contre lui, Khadim Sèye aurait fini par passer aux aveux et accuse aussi « Séytane » - 03/04/2026

Blanchiment à grande échelle : un ex-cadre bancaire au cœur d’un vaste réseau international de blanchiment … 1 milliard FCFA en jeu…17 suspects arrêtés

Blanchiment à grande échelle : un ex-cadre bancaire au cœur d’un vaste réseau international de blanchiment … 1 milliard FCFA en jeu…17 suspects arrêtés - 03/04/2026

Cité Mixta: Entre insécurité réelle et amalgame : Les résidents haussent le ton et interpellent l’Etat

Cité Mixta: Entre insécurité réelle et amalgame : Les résidents haussent le ton et interpellent l’Etat - 03/04/2026

RSS Syndication