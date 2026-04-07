Affaire Pape Cheikh Diallo : un médecin arrêté, drogue, aveux et drame…La garde à vue de Abdourahmane Diarra prolongée après des aveux impliquant Asse Dione dans des partouzes…la spirale infernale se confirme


Affaire Pape Cheikh Diallo : un médecin arrêté, drogue, aveux et drame…La garde à vue de Abdourahmane Diarra prolongée après des aveux impliquant Asse Dione dans des partouzes…la spirale infernale se confirme
Une arrestation spectaculaire qui relance l’affaire
 
Nouveau séisme dans le dossier tentaculaire piloté par la Brigade de recherches de Keur Massar. D’après les révélations du quotidien Libération, le Dr Serigne Mourtalla Gueye, présenté comme un énième amant présumé de Pape Cheikh Diallo, a été interpellé dans des circonstances pour le moins troublantes.
 
Notifié d’une opposition émise le 27 mars, le médecin, chef du service de la transfusion sanguine au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), qui était en provenance de Paris via Casablanca à bord d’un vol de la RAM. C’est à ce moment précis qu’il aurait ingéré une substance contenue dans une bouteille étiquetée « Rodman », plongeant immédiatement dans un état de somnolence profonde.
 
 
Drogue détectée : opium et THC
 
Alertées, les autorités médicales et sécuritaires sont rapidement intervenues. Les tests effectués dans le cadre d’une opération de la Cellule anti-trafic ont révélé la présence d’opium ainsi que de THC, principal composant actif du cannabis.
 
Face à l’émoi suscité par cette affaire, le CNTS a tenu à rassurer l’opinion publique, affirmant que « la sécurité du sang au Sénégal demeure pleinement garantie ».
 
Retour sur les révélations précédentes : drogue, fuite et drame
 
Ces nouveaux développements s’inscrivent dans la continuité des révélations Comme rapporté par Libération, Abdourahmane Diarra Ndiaye, arrêté à Mbacké, avait déjà livré des aveux accablants sur sa « relation officielle » avec le chanteur religieux, il aurait impliqué directement Asse Dione dans des pratiques sexuelles collectives ( Partouze ), confirmant ainsi plusieurs éléments déjà évoqués dans l’enquête.
 
Il avait notamment confirmé l’usage de drogue pour « doper » les performances sexuelles, une pratique qui concernerait plusieurs protagonistes, dont Asse Dione et Pape Cheikh Diallo.
 
Une procédure judiciaire qui s’accélère
 
Parallèlement, Abdourahmane Diarra Ndiaye doit être présenté au juge ce mardi, marquant une nouvelle étape judiciaire dans ce dossier explosif. Les enquêteurs, quant à eux, poursuivent leurs investigations pour identifier l’ensemble des ramifications de ce réseau présumé.
 
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Mardi 7 Avril 2026
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