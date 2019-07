Saly : Interpellé, Sory Kaba défend Macky Sall et rassure

Le directeur aux appuis des Sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba, défend le gouvernement de Macky Sall face aux interpellations des émigrés. Ces derniers qui dénonçaient leurs conditions de vie difficiles et les députés de la diaspora introuvables à côté des populations, ont très rapidement reçu la réponse de Sory Kaba qui a défendu becs et ongles le gouvernement du Sénégal. Cet atelier qui regroupe plusieurs acteurs du domaine, a pour but de renforcer les capacités de ces acteurs de la diaspora institutionnellement, sur leur rôle dans la politique nationale migratoire au Sénégal.