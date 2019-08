Saly / Assemblée générale de l’UMS : Les vérités de Souleymane Teliko au ministre de la Justice.

L'Assemblée générale de l'Union des Magistrats du Sénégal s'est tenue, servant de prétexte à son président pour lister les maux auxquels est confronté le secteur de la justice.

Pour Souleymane Téliko, le président sortant, une Justice digne et crédible doit rimer avec des locaux adaptés. Et pour illustrer ses propos il prendra l'exemple de la Cour suprême où des magistrats travaillent dans des conditions très difficiles. Ce dernier de rajouter que ces images portent atteinte à l'honorabilité de la justice. Dans la même veine, le président Souleymane Téliko de souligner que le culte du mérite et de l'excellence doit rester un leitmotiv dans la magistrature, avant d'attirer l'attention du ministre de la justice, garde des sceaux, sur les nombreuses réformes attendues, mêmes si des avancements ont été notés. À la question de savoir s'il était intéressé pour sa reconduction à la tête de l'Ums, Souleymane Téliko de préciser...