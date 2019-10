Saint-Louis / Opération de démolition de maisons : Les propriétaires dénoncent "un scandale foncier et un coup de force perpétré contre de pauvres citoyens"

À la cité Ngallèle-Khar Yalla de Saint-Louis, s'est déroulée ce matin, une opération de démolition de maisons, en présence du gouverneur de la région Alioune Aïdara Niang, la préfète Mariama Traoré, le maire Mansour Faye et les services de la DESCOS.



Selon les propriétaires, aucune explication valable sur les raisons de cette démolition de leurs maisons ne leur a été servie. Ce qui constitue à leurs avis "un scandale foncier perpétré contre de pauvres citoyens".



"Macky Sall et son beau frère Mansour Faye nous ont trahis. Car la maison de Mansour Faye qui se situe dans le même périmètre, n'a pas été démolie. Et c'est injuste", se désole Alioune Gaye, un des propriétaires des maisons démolies.



"C'est un coup de force, alors que nous avons été chassés par la mer dans la Langue Barbarie. Et nous avons financé tout ce que nous avions comme moyens pour construire ce bâtiment qu’ils viennent de démolir", souligne Ablaye Fall, un jeune pêcheur, d’une voix remplie d'émotion.



Ces propriétaires de maisons invitent le président Macky Sall à leur venir en aide, avant de menacer de sanctionner sévèrement le maire Mansour Faye, qu'ils accusent d'être au cœur de cette forfaiture.



Du côté des autorités présentes sur place, personne n'a voulu se prononcer sur la question. Cependant, le maire Mansour Faye précise que dans les jours à venir, il communiquera largement sur la question pour tirer cette affaire au clair.



À noter également que cette opération qui a vu la mobilisation d'un énorme dispositif sécuritaire n'a enregistré aucun incident majeur. Et cela malgré la grande mobilisation des propriétaires des maisons sur les lieux…