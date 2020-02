Saint-Louis : Les deux responsables de pêcheurs arrêtés hier, placés sous mandat de dépôt!

Après leur arrestation, hier, par les éléments du commissariat de l'Île de Saint-Louis, le coordinateur de l'Union régionale des artisants de la pêche à Saint-Louis Macoumba Dièye et son ami Makha Dièye ont rejoint à la maison d'arrêt et de correction, les 23 autres personnes arrêtées lors des affrontements entre pêcheurs et les forces de l'ordre et de sécurité.







Les deux pêcheurs ont été placés sous mandat de dépôt ce matin. Cela au terme des auditions de fond au commissariat central du Sor sur cette affaire.







Une information confirmée par le commissaire central de divisionnaire de Saint-Louis M. Bécaye Diarra. Il indique que les deux mis en cause sont poursuivis pour « attroupement sur la voie publique, destruction de biens publics, acte de vandalisme et blessures volontaires causées sur les forces de l'ordre et de sécurité dans l'exercice de leur fonction », entre autres chefs d'accusations.







Cependant sur la question de savoir « si réellement ces deux mis en cause placés sous mandat de dépôt avaient été réellement injustifiés sur le terrain des opérations? », le commissaire donne sa langue au chat. Il réfute toute responsabilité de se prononcer sur l'enquête.







« Nous n'avancerons pas sur l'enquête, qui est confiée au parquet », précise le chef de la police de la ville tricentenaire...