Saint-Louis : Le président Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre du prochain centre hospitalier national.

Le chef de l’État vient d’arriver sur le site qui va abriter le centre hospitalier national de Saint-Louis. Il est ccompagné d’une forte délégation qui est composée du ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, du ministre Oumar Guèye et également du ministre de la santé et de l’action sociale Marie Khémesse Ngom Ndiaye.



Le président Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre de cette structure de santé qui sera bâtie sur 27.000 m2 près de l’emblématique hôtel de la région, Mame Coumba Bang. Les travaux qui devront durer 18 mois sont estimés à un coût global de 72 milliards de francs cfa...