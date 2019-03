Saint-Louis / Département de Dagana : 30.000 personnes n'ont pas encore accès à l'eau potable

Au moment où le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée de l'eau, à Saint-Louis, particulièrement dans le département de Dagana, on dénombre des milliers de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable.

Selon le directeur de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, Mr Ousmane Sow, "le plan départemental du développement de l'hydraulique et de l'assainissement a permis de constater que 30.000 personnes sont obligées de faire des kilomètres et des kilomètres pour accéder à l'eau potable". Et pourtant, poursuit le directeur de l'ARD, "des solutions existent si l'on optimise les ouvrages existants à travers les extensions des réseaux et de la promotion des branchements particuliers au niveau des ménages".