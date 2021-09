SNHLM : Mise en place de la nouvelle plateforme « Easykër » pour un accès facile au logement.

Dans le cadre du projet des 100.000 logements et dans une dynamique de modernisation et de réduction des risques liés à la pandémie de la Covid-19, la SN HLM a mis en place une nouvelle plateforme dénommée « Easykër ».



Une initiative lancée ce vendredi 10 septembre sous la présidence du ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Abdoulaye Seydou Sow et du directeur général de la SN HLM. Une occasion pour le ministre et le DG de la SN HLM d’édifier sur les tenants et aboutissants de cette plateforme.



Faciliter la vie des clients, garder une réactivité dans les rapports clients et État, permettre l'accès aux informations dans le suivi du logement, telles sont les attentes de la nouvelle plateforme « Easykër ». La SN HLM entend offrir plus de possibilité aux populations afin de les avantager tout en étant dans une perspective de digitalisation...