SET SETAL DJIKO Yl ( Par MONSIEUR SERIGNE HABIB NDAW )

Les images spectaculaires du charretier sur les voies du BRT, qui circulent sur les réseaux sociaux, doivent nous interpeller à plus d un titre, et particulièrement les hautes autorités du pays. Au passage il faut souligner que le développement et/ ou la modernisation d un pays doivent se faire d une matière endogène d'abord et exogène en suite, commencer par le bas de la pyramide et aller vers son sommet. Dakar aujourd'hui est devenue une ville anarchique, chaotique voir "apocalyptique". ( Tiack Tiack, charrettes , Pouss Pouss , Marchands embullants, Occupations anarchiques des trottoirs , des marchés sans limites , des encombrements humains , badauds de toutes sortes, des véhicules dits clandos d un autre siècle , dans I 'illégalité totale, sans aucune norme de sécurité, les motos bagages tricycles taf.taf etc...). Mais là n est pas le propos.Nous parlerons plutôt de civisme et de patriotisme, soubassement d une société viable, qui est au début et sans fin du commun vouloir de vie commune durable dans une parfaite symbiose.Pour en arriver là, il faudrait inculquer aux citoyens les notions fondamentales des devoirs et obligations de chacun, qui passent forcément par une éducation civique permanente, pour laquelle tous les médias , les chefs religieux de tous bords, I enseignement élémentaire, supérieur , les daras , les chefs coutumiers , les imams etc....devraient êtres mobilisés , à travers un programme d éducation régulier de la population " AD VITAM kTERNAM"Les Médias, devront y consacrer un ou deux jours par semaine , pour les différentes chaînes de télés et radios à des heures précises, pour développer un thème de civisme, idem à La une de la presse écrite quotidienne .Les chefs religieux, à l'occasion des grands rassemblementsGamous, Magals , Ziars , Messes du dimanche, Pèlerinage Popoguine etc...Les Imams, dans leurs prêches du vendredi.Les institutions académiques et Daaras à inclure dans leurs programmes d 'enseignements.Des jeunes du Service Civique National ( nous en parlerons ciaprès), formés en conséquence, pour une vulgarisation permanente sur le terrain.Instaurer une journée nationale du civisme et du patriotisme.L homme est au début et à la fin de toutes oeuvres , la condition sine qua non de son épanouissement est corollaire à son éducation, sans quoi il devient nuisible pour lui même et la société .Partout où I incivisme, I indisipline et I insubordination ont régné, les individus ont vécu le chaos le plus total et reculé de plusieures décennies dans leur projet de construction d une société à visage humain " (platon).Il faudrait par ailleurs que nous sortions de notre complaisance et notre fatalisme exacerbé, êtres conséquents avec nous même, ériger en règles absolues, I. ordre , la rigueur , le respect et la discipline, instaurer des sanctions positives et négatives. Concrétiser I intention du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE MONSIEUR BASSIRODIOMAYE FAYE et PREMIER MINISTRE MONSIEUR OUSMANE SONKO, pour la relance du service civique national permanent qui serait rendu obligatoire , pour tous les jeunes , garçons et filles sans exception, lettrés comme illettrés , sans aucune ségrégation, sous la tutelle et I encadrement de I armée.SA RÉw , DJEURIGNE SAMONSIEUR SERIGNE HABIB NDAWCADRE DIRIGEANT DE LA GRANDE DISTRIBUTION À LA RETRAITE.EMAIL : ndaw.habib45@gmail.com.