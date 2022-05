SANTÉ : Lancement du projet AQSIS, pour une amélioration de la Qualité du Stage clinique des Infirmiers et des Sages-femmes.

Pour arriver à une couverture sanitaire universelle (CSU) adéquate, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en œuvre, des stratégies nationale, dont le Plan national de Développement des Ressources humaines pour la Santé et l'Action sociale 2020/2028 (PNDRHSS2) qui s'est fixé comme vision d'arriver à un système de santé suffisamment doté en ressources humaines qualifiées, motivées et engagées pour répondre aux besoins des populations en matière de santé et d'action sociale. C'est donc dans cette perspective que le Ministère de la Santé et de l'Action sociale et la coopération japonaise ont décidé de mettre en place le Projet d'amélioration de la Qualité du Stages clinique des Infirmiers et des Sages-femmes (AQSIS). Le projet a été lancé ce mardi 24 Mai pour une durée de trois ans.



Ainsi, à travers cet important projet qui interviendra principalement dans les régions de Dakar et de Thiès, le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, et les autres ministères impliqués espèrent renforcer le système de mise en œuvre et améliorer la qualité du stage clinique des infirmiers et des sages-femmes par une meilleure coordination entre les écoles de formation et les structures sanitaires afin de disposer de personnels enseignants, d'encadreurs et de prestataires sanitaires avec des compétences plus pratiques.