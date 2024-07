SAED: La nomination du fils du DG au poste de directeur financier, fait jaser, le père parle de « mérite »

Le fils du directeur général de la société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) a été nommé à la tête de la même structure en tant que chef du Service Gestion des Conventions de Financements. Mamadou Sow remplace celui qui devient coordonnateur de comptabilité au niveau de la SAED. Cette décision de Aboubacry Sow serait mal pris par les agents de la SAED. D’ailleurs, en dehors de la société, la décision qui commence à se répandre sur les réseaux sociaux, crée l’indignation chez des internautes qui dénoncent « des nominations familiales » ou à la « Neddo Ko Bandum ». Mais ce n’est point l’avis du directeur général qui, joint au téléphone, s’explique : « Je confirme que c’est une décision prise au niveau de la direction de la SAED. Je tiens cependant à préciser que, quand le directeur financier est venu me proposer cette nomination, je lui ai posé la question de savoir est-ce qu’il est le seul à pouvoir accomplir cette tâche ? Il me répond qu’il dirait même au ministre de l’agriculture que si c’était à refaire, il n’hésiterait pas. Car, il n’a pas une autre solution » confie au bout du fil le directeur général Aboubacry Sow qui estime que « c’est un mérite, pas autre chose… ».