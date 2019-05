SADAGA : ' Macky n'abandonnera jamais Touba parce qu'il y a perdu des élections... Idy souffre encore de voir Macky au pouvoir... Tout le monde n'est pas salarié au Sénégal '

Dans cet entretien avec l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, il ressort cinq informations principales. Quand il aborde le face-à-face que le Président Macky Sall a eu avec les travailleurs lors de la fête du 1er mai, le leader politique s'est largement félicité du courage politique de son mentor quand il fait savoir clairement aux fonctionnaires qu'il n'est guère possible pour le moment de procéder à des augmentations de salaire. Un autre Chef de l'État aurait, selon lui, joué avec les mots et verser dans la démagogie.

Quant à ''l'attitude de défiance annoncée'' de celui-ci vis-à-vis de Touba qui a encore préféré lui refuser la victoire lors d'une élection, Sadaga battra en brèche une telle idée. Pour lui, c'est absolument absurde de penser ainsi et il confie que le Président a donné la preuve par l'action qu'il n'est guère dans ce chapitre en démarrant une nouvelle autoroute urbaine de plus de 13 kilomètres de long sur deux voies. Il minimisera le fait qu'aucun portefeuille ministériel n'ait été accordé à un fils de la cité religieuse, estimant que les réalisations valent mieux que des nominations. Toutefois, il précisera nullement cracher sur la nomination de directeurs généraux.



L'honorable député réservera sa partie réquisitoire politique à Idrissa Seck qui a récemment sorti un livre contre la réélection du Président Macky Sall. À en croire le parlementaire, Idy ne bénéficie pas de la confiance des Sénégalais et ne peut toujours pas accepter le fait que S.E Macky Sall soit encore le Président de la République du Sénégal.



Il bouclera l'entretien par souhaiter l'institutionnalisation d'une année dite électorale pour éviter que tous les deux ans que les Sénégalais soient obligés de retourner aux urnes.