Rupture entre la coalition And Nawlé et l’AIS : Les raisons d’un divorce prématuré

Après avoir récemment officialisé son compagnonnage avec la coalition du maire de Kaolack, l'Association Islamique pour servir le Soufisme (AIS) dirigée par Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, a décidé d'arrêter sa collaboration avec And Nawlé de Serigne Mboup en vue des élections législatives du 31 juillet prochain.

Mais qu’est ce qui a été la pomme de discorde entre les deux mouvements ? Donnant les motivations de sa sortie du mouvement And Nawlé, le président de l’AIS, Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba s’estime déçu par ce compagnonnage qui n’a pu être concrétisé durablement car, le manque de consensus a largement dominé leurs discussions : « Nous avions cru qu’avec ce cheminement avec Serigne Mboup, nous parviendrons à mieux conforter les valeurs islamiques que nos deux forces ont en commun. Aussi, nous ne sommes pas en coalition pour juste demeurer passifs de tout ce qu’on peut nous proposer. L’AIS regroupe plusieurs forces religieuses (Mourides, Khadr, Layèenes, Niassène, etc), donc nous ne pesons pas moins que leur coalition… », informe le président de l’Association Islamique pour le Soufisme voulant mettre les points sur les « i ».





Notre interlocuteur d’affirmer que le leader de And Nawlé, campe même sur sa position de ne pas tenir compte de leur mouvement au niveau des investitures. Ce qui constitue selon Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba, un manque de considération de leur mouvement qui est préoccupé par l'obtention d'une bonne représentativité au niveau de la deuxième institution du Sénégal pour défendre les valeurs islamiques.





Le président dit n’avoir aucun regret à se débarrasser de cette alliance avec quelqu’un qui ne respecte pas sa position et n’exclut toutefois pas, même si les dépôts sont déjà bouclés, « d’offrir » son poids électoral à une autre coalition ou parti qui serait en phase avec son idéologie.