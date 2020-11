Rufisque : Une polyclinique d'une valeur de 250 millions de FCFA sera bientôt ouverte.

L'Ambassadeur des Émirats arabes unis a effectué une visite d'inspection du projet de construction d'une polyclinique privée sociale à but non lucratif à la cité Senelec dans la commune de Rufisque Ouest, ce vendredi 6 novembre 2020 sous le présence du maire de ladite commune, monsieur Alioune Mar. Selon l'ambassadeur, cette polyclinique est réalisée grâce à des fonds Émiratis à travers IHCO (International Humanitarian and Charity Organisation.) Cette réalisation montre l'intérêt que les Émirats arabes unis portent à sa coopération avec le Sénégal qui est un partenaire de premier plan en Afrique."



Présent à cette visite, le maire de la commune de Rufisque Ouest, Alioune Mar après avoir souhaité la bienvenue à son hôte Son Excellence monsieur l'ambassadeur des Émirats arabes unis s'est réjoui de la coopération entre les Émirats arabes unis et le Sénégal. Selon lui, "c'est un exemple de coopération au niveau des pays de la Ummah Islamique. Nous ne ménagerons aucun effort dans la gestion de ce bijou. Nous disons à monsieur l'ambassadeur que nous allons faire en sorte qu'il ne soit pas déçu. Vous nous avez donné quelque chose d'extraordinaire et nous ferons en sorte également que nous aurons des actions extraordinaires pour la conservation et pour l'entretien de ce bijou", conclut-il.



Le directeur de IHCO (International Humanitarian and Charity Organisation), Talla Oumar Lèye a déclaré que le coût global de ce bijou est estimé à 250 millions et que la polyclinique est équipée à 80%. Dans une courte durée, les consultations vont démarrer.