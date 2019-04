Rufisque Ouest / Occupation anarchique de la voie publique : "Si on déplace les gens et qu'on n'y met rien, ils vont revenir. Il faut un plan de désencombrement" (M. Alioune Mar, Maire)

Le chef de l'État Macky Sall a décidé de s'attaquer á l'occupation anarchique de l'espace public. Nos villes étouffent et il faut vite agir. Mais, il est aussi avéré qu'il a toujours manqué un dispositif de suivi. Très souvent, les espaces libérés sont vite réinvestis par les déguerpis ou même par d'autres. Selon le maire de la commune de Rufisque Ouest, M. Alioune Mar, "si on déplace les gens et qu'on n'y met rien, ils vont revenir. Ce qu'il faut, c'est un veritable plan de désencombrement."

Auparavant, M. Mar s'est prononcé sur l'élection du futur président des transporteurs qui pour lui, est le premier acte á poser en vue du désencombrement des artères de la vielle ville...