Rufisque-Ouest / Locales 2022 : « Il y aura un décalage négatif entre le nombre d’inscrits et le nombre de suffrages exprimés » (Alioune Mar, Gueum Sa Bop)

Le maire sortant et candidat à sa propre succession à la mairie de Rufisque-Ouest et candidat à la ville de Rufisque, M. Alioune Mar, a adressé un message unificateur à l'issue de son vote au centre Moussa Diallo.



En effet, le leader de la grande coalition Gueum Sa Bop, appelle tous les citoyens à la sérénité. Néanmoins, Alioune Mar reste insatisfait du déroulement du vote. Le leader de Gueum Sa Bopp, a fustigé la durée du vote qu'il a jugé longue.



Les 7 minutes passées lors de son vote ont, d’après lui, un impact négatif sur le standard des 500 votants par bureau de vote. « Il y aura un décalage négatif entre nombre d’inscrits et le nombre de suffrages exprimés », dira Alioune Mar qui reste néanmoins optimiste pour sa victoire.