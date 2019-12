Rufisque / Les femmes de l'APR dénoncent : "La politique de « Mane rék la président Macky Sall xaam, ma djitou si parti bi dafa doy » " (FAPR/Ruf.)

Ce dimanche 15 décembre 2019, au CNFA de Rufisque, les femmes de l’Alliance pour la République du département de Rufisque se sont réunies en assemblée Générale constitutive en vue de mettre en place un comité directeur qui à son tour mettra en place un bureau consensuel qui assurera la coordination départementale des femmes de l’Alliance pour la République.

Au-delà de l’animation et de la massification de la structure départementale des femmes de l’APR, la vulgarisation qui doit accompagner la mise en œuvre du programme ligeyeul euleuk à travers les 5 initiatives majeures, les 3 programmes sectoriels, les 5 accès universels (5-3-5) sera un des piliers de leurs prochaines actions. Par ailleurs, les femmes de l'APR appellent à une collaboration saine où "l’intérêt des femmes du département de Rufisque primera sur les intérêts personnels ou d’un clan au détriment du grand ensemble. La politique de « Mane rék la président Macky Sall xaam, ma djitou si parti bi dafa doy! » Cependant ces femmes saluent le mérite de tous ceux et celles qui "depuis le début ont cru et adhéré à la vision du président Macky Sall, mais pour autant cela ne saurait justifier cette logique clandestine, « exclusionniste » dont ceux-là se réclamant authentiques ont fini par nous habituer."