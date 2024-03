Rufisque : La Senelec octroie des équipements sportifs aux lycées et Asc situés aux environs du Cap des Biches.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa dynamique de développement durable axée sur quatre (4) objectifs opérationnels que sont : la dématérialisation, la digitalisation, la décarbonation et le désencombrement, le directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, a inauguré ce Mercredi 06 Mars la salle de gym installée au CFPP du Cap des Biches.

Il a également saisi l'occasion pour lancer officiellement les Samedis de la science au CFPP. À l'en croire, ce concept vise à accompagner les élèves en classe d'examen de bien maîtriser les matières scientifiques. "La mise en œuvre de ces objectifs justifie notre ambition de réduire considérablement notre empreinte carbone par la maîtrise des émissions des gaz à effet de serre par nos activités. La modernisation et la conversion de nos unités de production en gaz entre autres en est une parfaite illustration", a soutenu Pape Mademba Bitèye.Toujours dans le cadre de ses actions de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), la Senelec a notamment offert des lots d'équipements sportifs aux Asc et lycées des quartiers environnants du site du Cap des Biches. "Nous croyons fermement à l'importance du sport pour le développement physique, mental et social des jeunes. C'est d'ailleurs l'objectif même de la mise en place de cette salle de gym", a-t-il dit, concluant qu'en fournissant ces équipements, "Nous espérons encourager un mode de vie sain, promouvoir l'inclusion et offrir des opportunités d'épanouissement à la jeunesse de notre communauté".