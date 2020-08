Rufisque / Examen CFEE : « Les examens se déroulent dans de très bonnes conditions d’après les rapports qu’on a reçus des IEF » (Mamadou Diop, IA).

Les candidats aux CFEE et à l’Entrée en sixième se sont rendus ce 20 Août dans les centres d'examen dans le contexte assez particulier de pandémie de Covid-19.



Selon Mamadou Diop, l’IA de Rufisque, « nous nous sommes rendus ce matin avec le commandement territorial dans les différents centres qui se trouvent dans les IEF de Rufisque, Sangalkam et Diamniadio. Le constat est le même : partout les examens se déroulent dans de très bonnes conditions d’après les rapports qu'on a reçus des IEF et le constat qu'on a fait sur le terrain. On peut dire que les candidats composent dans d'excellentes conditions depuis ce matin. Les dispositions sanitaires sont prises et respectées dans tous les centres qui se trouvent dans le département de Rufisque ». En tout 15.781 candidats se sont inscrits pour passer ces examens à Rufisque, les filles sont majoritaires avec 8.190 candidats. Le taux de présence tourne autour 96, 84 % et des absences dues à l'état de santé fragile de certains élèves ont été notées, selon toujours M. Diop. « Nous avons réussi cet étape grâce aux examens blancs du CFEE et du BFEM qu'on a organisés et les épreuves d’anticipé du Baccalauréat. On espère que le reste des épreuves va se terminer demain 21 août et les examens du Baccalauréat, du BFEM vont se dérouler sans grandes difficultés car les failles qui ont été notées seront rectifiées sans délai », a-t-il ajouté lors d'une interview accordée à Dakaractu ce 20 Août dans les locaux de l'Inspection de l'Académie de Rufisque...